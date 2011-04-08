Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД відбудеться у вересні в Душанбе

Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ СНД відбудеться у вересні цього року в Душанбе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час засідання РМЗС СНД голова Виконавчого комітету – Виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

«Глави делегацій ухвалили рішення провести наступне засідання Ради міністрів закордонних справ у вересні 2011 року в Душанбе напередодні засідання Ради глав держав СНД», - сказав він.