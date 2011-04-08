Головне на 8 квітня

Фінанси

Уряд затвердив план заходів для розвитку малого і середнього бізнесу

Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2011 рік з виконання Національної програми сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

Відповідне розпорядження уряду від 6 квітня 2011 року № 273-р розміщене на сайті Кабміну.

Згідно з документом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2011 році має залучити міжнародну технічну допомогу для підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу, а також на нього покладено обов`язок сприяти розвитку мережі фондів підтримки підприємництва. Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами спільно з Мінекономіки зобов`язані сприяти розвитку індустрії прямого інвестування і венчурного капіталу.

У планах заходів також передбачається залучення до бізнесу інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних і жителів сіл; підтримка експортної діяльності малого і середнього бізнесу; сприяння розвитку виробничої кооперації на умовах франчайзингу; підготовка і видання Національної доповіді про стан і перспективи розвитку підприємництва в Україні.

Згідно з розпорядженням, Міністерство фінансів і Державна казначейська служба мають забезпечити фінансування заходів у рамках бюджетних призначень, передбачених держбюджетом-2011.

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Офіційний курс гривні до долара з початку квітня знизився на 0,06%, до євро - на 1,43%

Офіційний курс гривні щодо долара США з початку квітня знизився на 0,06%, до 7,9647 грн./дол. США, щодо євро - на 1,43%, до 11,3760 грн./євро, а до російського рубля - на 0,77%, до 2,8215 грн./10 рублів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у перші робочі дні квітня зберігалося позитивне сальдо надходжень іноземної валюти від нерезидентів, а продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України продовжував перевищувати її купівлю. З цієї причини Національний банк України здійснював інтервенції переважно із купівлі іноземної валюти.

За інформацією НБУ, ринковий курс гривні щодо долара США з початку місяця майже не змінився: по безготівкових операціях знизився на 0,02%, до 7,9712 грн./дол. США, а по готівці - на 0,06%, до 7,9846 грн./дол. США.

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Грошова маса в Україні за місяць збільшилася на 2,8%

Грошова маса в Україні в березні ц.р. збільшилася на 2,8% (з початку року - на 4,1%) - до 622,3 млрд. грн., монетарна база - на 2,8% (з початку року зменшилася на 1%) - до 223,5 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальний обсяг депозитів у березні ц.р. збільшився на 3,3% (з початку року - на 6,2%) - до 439,6 млрд. грн. У т.ч. вклади юридичних осіб збільшилися на 6,2% (з початку року - на 7,0%) - до 152,0 млрд. грн., фізичних осіб - на 1,8% (з початку року - 5,8%) - до 287,6 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зріс на 1,7% (з початку року - на 2,6%) - до 742,6 млрд. грн. У т.ч. кредити юридичних осіб зросли на 2,8% (з початку року - на 4,1%), - до 540,9 млрд. грн., кредити фізичним особам зменшилися на 1,0% (з початку року на 1,3%) - до 201,7 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в березні ц.р. зменшився на 20,5% (з початку року збільшився більш ніж у два рази) - до 6,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в березні збільшився на 1,1% (з початку року знизився на 1,9%) - до 179,5 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у березні ц.р. збільшився на 22,9% (з початку року на 16,2%) - до 19,4 млрд. грн. За підсумками березня норматив обов`язкових резервів становить 12,7 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,3 млрд. грн.

НБУ в березні здійснив операції з мобілізації вільної ліквідності банків на 15,1 млрд. грн. (з яких 0,6 млрд. грн. мобілізовано шляхом проведення операцій зворотного репо). З початку ц.р. обсяг мобілізаційних операцій становив 40,8 млрд. грн.

Операції з рефінансування банків упродовж лютого, березня не здійснювалися, а їх обсяг із початку року становив 7,9 млн. грн. Обсяг повернення заборгованості за наданими кредитами рефінансування в березні становив 0,8 млрд. грн. (з початку року - 3,8 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Азаров очікує дефіцит бюджету за підсумками року на рівні 2,5% ВВП

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що дефіцит Державного бюджету у поточному році не перевищить 2,5% ВВП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

«2010 рік ми закінчили з приростом ВВП більше 4%, дефіцит бюджету нам вдалося зменшити до 5,5%. Уже в цьому році ми перший квартал проходимо з профіцитом, і тому у нас немає ніяких сумнівів, що річний дефіцит бюджету в поточному році буде приблизно на рівні 2,5%, не більше», - заявив М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що у 2009 році падіння ВВП становило 15%, а дефіцит Держбюджету сягнув 16%.

Прем‘єр-міністр підкреслив, що в цілому річні прогнози розвитку України оптимістичні, хоча є серйозні виклики і проблеми, пов’язані з підвищенням світових цін на нафту і продовольство. За його словами, уряд докладе максимум зусиль для того, щоб знизити їх негативний вплив на економіку України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з законом про Держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні а – 3,08% ВВП.

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ВР ухвалила антикорупційний закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

За ухвалення даного рішення проголосували 277 народних депутатів із 322 зареєстрованих у сесійній залі.

Ухвалений закон більш чітко визначає коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Так, до числа таких суб’єктів додатково включені Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, члени Вищої ради юстиції, члени Центральної виборчої комісії. Таким чином, до кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення закон відносить Президента України, Голову Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, Прем`єр-міністра України, Першого віце-прем`єр-міністра України, віце-прем`єр-міністрів України, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників, Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голову Національного банку України, Голову Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад тощо.

Закон також установлює обмеження (використання службового становища, одержання дарунків, роботи близьких осіб, фінансового контролю) для посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

У законі запроваджується положення, яке визначає конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Передбачається обов’язок ужиття особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Така особа також зобов’язується повідомити безпосереднього керівника (у разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки такої особи, про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею своїх посадових обов`язків.

Закон чітко визначає поняття "близькі особи". Так до близьких осіб відносяться -подружжя, діти, батьки, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки, усиновлючвачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Також дано визначення "члени сім’ї" — особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. При заповненні декларації суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення члени сім’ї мають бути внесені до неї.

Закон також встановлює зразок бланка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. У цьому бланку передбачено подання відомостей про закордонне майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Крім того, закон захищає гарантоване Основним Законом держави право на свободу зайняття підприємницькою діяльністю і виключає фізичних осіб – підприємців із числа тих, хто може бути притягнутий до відповідальності за корупційні правопорушення. Закон також конкретизує умови, коли на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах можуть поширюватись обмеження, встановлені антикорупційним законодавством. Таким чином, обмеження, передбачені проектом Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", поширюватимуться на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах лише під час виконанням ними своїх функцій.

Даний закон чітко визначає коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. До їх числа віднесені: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, а також органи державної влади у межах повноважень, визначених законом. При цьому координація реалізації органами виконавчої влади антикорупційної стратегії, яка визначається Президентом України, здійснюється у порядку, встановленому законом, спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики. Такий орган створюється (визначається) Президентом України. Координація діяльності правоохоронних органів здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому спеціалізованими прокурорами.

У Законі передбачається, що органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатні майно та послуги. Даним законопроектом чітко визначено правовий режим дарунка (пожертви). Крім того, передбачено вичерпний перелік випадків, коли отримання дарунка забороняється. Так, згідно зі статтею 718 Цивільного кодексу України дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього у майбутньому. Запропонована норма встановлює заборону, зокрема, на дарунки від юридичних і фізичних осіб за рішення, які приймаються в їх інтересах, а також коли особа, яка дарує дарунок, є підлеглою особою. Заборона також поширюється на всі випадки одержання дарунка у зв’язку з використанням особою службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Дозволяється отримання дарунка, вартість якого не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати. При чому обмеження у вартості дарунка не поширюється на дарунки, які даруються близькими особами, а також на випадки одержання загальнодоступних знижок на товари, послуги, загальнодоступних виграшів, призів, премій, бонусів. Новелою даного законопроекту є те, що дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави, як дарунки для державних органів або органів місцевого самоврядування є відповідно державною чи комунальною власністю. Таким чином, усі отримані посадовою особою дарунки повинні бути передані державі або органу місцевого самоврядування. У разі порушення цього правила дії посадової особи можуть розцінюватись як привласнення державного майна. В такому випадку особа притягується до кримінальної відповідальності у визначеному кримінальним законодавством порядку.

Даним законом установлюються обмеження мати у безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв`язку з виконанням повноважень близьким особам. Це обмеження стосується Президента України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, Прем`єр-міністра України, Першого віце-прем`єр-міністра України, віце-прем`єр-міністрів України, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим тощо.

Законом передбачається пряма заборона відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію.

Законом передбачається ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, - єдиної бази даних, в якій зосереджуватимуться відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Закон вступає в силу 1 липня 2011 року, крім положення, що стосується декларування витрат, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року.

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ПЕК

Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,4%

З 1 по 8 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,3 - 0,5% (в середньому на 0,4%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 1 по 8 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

бензин А-80 - збільшилися на 0,4% - з 9,11 грн./літр до 9,15 грн./літр;

бензин А-92 - збільшилися на 0,5% - з 9,51 грн./літр до 9,56 грн./літр;

бензин А-95 - збільшилися на 0,4% - з 9,79 грн./літр до 9,83 грн./літр;

дизельне пальне - збільшилися на 0,3% - з 9,33 грн./літр до 9,36 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група « А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Янукович: в Україні немає альтернативи ядерній енергетиці

В Україні немає альтернативи ядерній енергетиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене питанню подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підвищенню безпеки АЕС.

«Україна немає реальних економічно обгрунтованих альтернатив ядерній енергетиці», - сказав Президент.

Він наголосив, що саме тому уряд має зробити все необхідне для забезпечення високого рівня безпеки експлуатації діючих атомних станцій. «Уряд має аргументовано довести це українському народу та світовому співтовариству», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що Україна як європейська держава має приєднатися до програми поглибленої переоцінки безпеки атомних станцій в Європі.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд та Державна інспекція ядерного регулювання мають опрацювати підходи стосовно проведення додаткової поглибленої переоцінки безпеки енергоблоків АЕС з урахуванням рішень європейської групи регуляторів ядерної безпеки, які будуть затверджені 12 травня на засіданні цієї групи.

«Необхідно переконатись, що українські атомні станції достатньо сейсмостійкі і спроможні витримати максимальне навантаження для території України – землетруси», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду вжити заходи для вдосконалення національної системи сейсмічної безпеки України, передбачивши створення відповідних інституційних механізмів для розвитку цієї системи.

Президент наголосив, що після аварії на японських АЕС питання безпеки атомних станцій набувають ще більшої актуальності. Він підкреслив, що сьогодні такі питання стають найпріоритетнішими у світі.

Також глава держави підкреслив, що досвід ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС та японській “Фукусіма-1” має бути всебічно врахований при опрацюванні заходів із забезпечення безпеки українських атомних станцій.

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Янукович виступає за ухвалення нової цільової програми щодо ЧАЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за ухвалення нової цільової програми з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами Президента, нагальним завданням для всіх органів влади є підготовка та забезпечення прийняття законів, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, ядерної енергетики. І на основі нового законодавства Президент вважає за необхідне ухвалення нової цільової програми.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловився за зміцнення організаційно-правового статусу, забезпечення належного фінансування та дієвої науково-технічної підтримки організацій і установ, які опікуються питаннями ядерної безпеки.

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Агро

Азаров обіцяє не обмежувати експорт зерна, якщо буде добрий врожай

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що, якщо у поточному році буде хороший урожай зернових, то ніякі обмеження на його експорт застосовуватися не будуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

«Якщо буде хороший урожай – ніяких обмежень не буде», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що до захисту внутрішнього продовольчого ринку уряд був змушений вдатися у зв’язку з аномальною посухою в Україні та дефіцитом зерна в світі. Це дозволило втримати внутрішню ціну на хліб у рази нижчою, ніж у країнах Євросоюзу.

М.АЗАРОВ також зазначив, що в країні є хороші перехідні запаси зерна – на рівні 1,6 млн. тонн, і вже почалися його форвардні закупівлі під новий урожай.

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ВР ухвалила закон про підтримку сільського господарства

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства ".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 264 народних депутата із 313 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає включення положень, згідно з якими Кабінет міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки, у тому числі через встановлення квот (кількісних або інших обмежень), розподіл яких здійснюється шляхом продажу на аукціонах. Причому, кошти отримані від реалізації квот на аукціонах, направляються на підтримку сільського господарства.

У законі пропонується встановити положення про те, що підтримка сільськогосподарських товаровиробників здійснюється за рахунок коштів, які надходять від продажу на аукціонах квот на зерно і продукти його переробки під час застосування режиму ліцензування експорту (імпорту). Крім того, у законі пропонується встановити, що Кабінет міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади з питань економічної політики і аграрної політики та продовольства приймає рішення про продаж квот експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки на аукціонах і затверджує порядок продажу квот. При цьому кошти, які надходять від продажу на аукціонах квот на зерно та продукти його переробки, використовуються для надання державної підтримки розвитку сільського господарства.

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Аграрії України засіяли ранніми яровими 2,2 млн. га, або 55% прогнозу

В Україні станом на 8 квітня ранні ярові зернові і зернобобові культури при прогнозі 4,048 млн. га фактично посіяні на площі 2,2 млн. га, що становить 55% прогнозу і на 235 тис. га більше відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Ярова пшениця посіяна на площі 195 тис. га (66% прогнозу), ячмінь – 1658 тис. га (53%), овес – 150 тис. га (46%), горох – 207 тис. га (64%).

Завершили посів ранньої групи зернових господарства АР Крим на площі 70,3 тис. га (102%). У Миколаївській області засіяно 159,6 тис. га (87%), у Херсонській – 158,2 тис. га (88%) і в Одеській – 210,7 тис. га (71%).

Цукровий буряк посіяно на площі 174 тис. га, або 31% прогнозу. Сільгосппідприємства південних і центральних регіонів посіяли соняшник на площі 53 тис. га (2% прогнозу).

Загальний обсяг весняно-польових робіт становитиме 25,4 млн. га, зокрема посів ярових культур - 16,2 млн. га, підживлення озимих зернових культур – 8,1 млн. га, ріпаку – 1,1 млн. га.

Станом на 8 квітня озимі зернові культури вже підживлені на площі 7,1 млн. га (88%), що майже на 1 млн. га більше відповідного періоду минулого року. Пшениця підживлена на площі 5,8 млн. га (89% прогнозу), ячмінь – 1,1 млн. га (86%), жито - 266 тис. га (92%), ріпак – 0,9 млн. га (86%). Завершили перше підживлення господарства дванадцяти областей.

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Ярові зернові і зернобобові посіяно на 717 тис. га - Держкомстат

В Україні на початок квітня ц.р. сівбу ярих культур розпочали всі регіони, крім Донецької, Луганської та Харківської областей. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Відзначається, що господарствами всіх категорій ярові культури, з урахуванням пересіву загиблих озимих і багаторічних трав, посіяно на площі 872,1 тис. га, що становить 83,2% від аналогічного показника минулого року.

Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 717 тис. га, що на 14,1% менше порівняно з минулим роком, з них ячмінь - 530,4 тис. га (на 16,1% менше).

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Кабмін звільнив гендиректора Аграрного фонду Маренця

Кабінет Міністрів України звільнив Олександра МАРЕНЦЯ з посади генерального директора Аграрного фонду України згідно з його заявою.

Відповідне розпорядження від 4 квітня 2011 р. № 301-р оприлюднене на сайті уряду.

Нагадаємо, О.МАРЕНЕЦЬ був призначений на цю посаду у травні 2010 р.

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Транспорт/Зв`язок

Президент затвердив Положення про Державіаслужбу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державну авіаційну службу України.

Указ від 6 квітня № 398/2011 розміщено на сайті глави держави.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Згідно з положенням, Державіаслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом міністрів України через віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України.

Державіаслужба входить до системи органів виконавчої влади й забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації.

Державіаслужба України в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури, іншими законодавчими актами України, а також дорученнями Президента України і віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури.

Також визначено основні завдання Державіаслужби, серед яких реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору; здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації; організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації; сертифікація та реєстрація об`єктів і суб`єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень; регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху; організація авіаційних перевезень.

Нагадаємо, Державіаслужба є спадкоємицею Державної авіаційної адміністрації, яка була в складі Міністерства транспорту та зв`язку. Створена в результаті реорганізації Мінтрансзв`язку та створення Міністерства інфраструктури.

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Президент затвердив Положення про Укртрансінспекцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Указ № 387/2011 від 6 квітня п.р. розміщено на сайті глави держави.

При цьому Кабінету міністрів України у двомісячний термін доручено передбачити витрати на утримання Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті; вирішити питання про передачу майна, необхідного для забезпечення її діяльності; подати пропозиції з приведення законодавчих актів у відповідність з даним указом; привести власні нормативно-правові акти у відповідність з даним указом; забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність з даним указом.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

«Укртрансінспекція» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України.

«Укртрансінспекція» входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, на перевезення яким видана ліцензія, на міському електричному, залізничному транспорті.

Основними завданнями «Укртрансінспекції» є: реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті і ведення дорожнього господарства.

Нагадаємо, Президент доручив створити Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, реорганізувавши Державну автотранспортну службу України.

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Фондовый рынок

В Держбюджет від продажу ОВДП з початку року залучено 10,503 млрд. грн

В Державний бюджет України в березні ц.р. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах було залучено 4,665 млрд. грн., із початку року – 10,503 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У березні Міністерство фінансів України також здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 5 млрд. грн.

Середньозважена прибутковість ОВДП за результатами проведення аукціонів у березні становила 9,2% річних (із початку року - 8,6%), а з урахуванням зобов`язань, випущених із метою рекапіталізації, - в березні 9,4% (із початку року - 8,9 % річних).

Погашення й сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 12,522 млрд. грн., зокрема основний борг – 9,008 млрд. грн., сплата доходу – 3,514 млрд. грн.

Як повідомлялося, уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту Держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не враховано випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (із урахуванням паперів, випущених із метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

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Міжнародні відносини

П’ятницький: Україна і ЄС досягли прогресу у трьох з п`яти найбільш складних питань щодо ЗВТ

Брюссель. Україна і ЄС змогли добитися прогресу у трьох з п`яти найбільш складних питань у рамках переговорів за угодою про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це повідомив українським журналістам у Брюсселі заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенні 16-го раунду переговорів.

«По трьом з 5 питань, я думаю, у нас та ситуація, коли можна сказати, що це світло у кінці тунелю, але я думаю, що це абсолютно конкретна можливість завершити найближчим часом, я не виключаю, що до наступного раунду», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що основні питання, за якими вдалося досягти прогресу, стосуються тарифних квот на продукцію сільського господарства, лібералізації тарифних ставок на імпорт в Україну автомобілів «секонд-хенд», а також у сфері географічних найменувань.

Невирішеними на сьогодні залишаються питання енергетики і експортних мит.

«Загальна оцінка (чергового раунду переговорів – УНІАН) – позитивна», - сказав В.П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі у березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.

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Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД відбудеться у вересні в Душанбе

Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ СНД відбудеться у вересні цього року в Душанбе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час засідання РМЗС СНД голова Виконавчого комітету – Виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

«Глави делегацій ухвалили рішення провести наступне засідання Ради міністрів закордонних справ у вересні 2011 року в Душанбе напередодні засідання Ради глав держав СНД», - сказав він.

УНІАН