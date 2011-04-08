Курс НБУ на 11.04.11

Офіційний курс НБУ на 11.04.11100 USD США - 796.4700 (на 8 квітня - 796.4700)100 EUR - 1146.9964 (на 8 квітня - 1137.5981)10 RUR - 2.8323 (на 8 квітня - 2.8215)Облікові курси банківських металів на 11.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-117120.91 (на 8 квітня-116005.86)961XAG10Срібло-3203.40 (на 8 квітня-3146.85)962XPT10Платина-144161.07 (на 8 квітня-142329.19)964XPD10Паладій-62841.48 (на 8 квітня-62443.25)

Офіційний курс НБУ на 11.04.11 100 USD США - 796.4700 (на 8 квітня - 796.4700) 100 EUR - 1146.9964 (на 8 квітня - 1137.5981) 10 RUR - 2.8323 (на 8 квітня - 2.8215) Облікові курси банківських металів на 11.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 117120.91 (на 8 квітня - 116005.86) 961 XAG 10 Срібло - 3203.40 (на 8 квітня - 3146.85) 962 XPT 10 Платина - 144161.07 (на 8 квітня - 142329.19) 964 XPD 10 Паладій - 62841.48 (на 8 квітня - 62443.25)

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