Обвинувачення і запобіжний захід для Комарницького оберуть протягом трьох діб
11:24, 09 квітня 2011Різне
0
Затриманому вчора працівниками столичного УБОЗ голові фракції Блоку Черновецького у Київраді Денису КОМАРНИЦЬКОМУ протягом трьох діб буде висунуто обвинувачення й обрано міру запобіжного заходу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.
"Як передбачає Кримінально-процесуальний кодекс, протягом трьох діб йому буде висунуто обвинувачення й обрано судом міру запобіжного заходу", - сказали у прес-службі, зауваживши, що зараз відбуваються першочергові слідчі дії.
Разом з тим, у прес-службі не уточнили, за що саме було затримано Д.КОМАРНИЦЬКОГО, припустивши лише, що "це, напевно, пов’язено з його діяльністю у Київраді".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter