Анонс на 11 квітня

* Круглий стіл на тему: "Досвід реалізації проектів та найкращі практики з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України" за результатами проекту "Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні". Засідання відбудеться під головуванням заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Григорія Семчука.

* Прес-конференція голови тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод Інни Богословської на тему: "Газові угоди 2009 р.: підроблені директиви, фальшиві векселі: що далі?".

* Прес-конференція генерального директора Національного космічного агентства України Юрія Алексєєва, присвячена Дню працівників ракетно-космічної галузі, Всесвітнього дня авіації і космонавтики та 50-річчю з дня польоту в космос Ю.Гагаріна.

* Прес-конференція за підсумками роботи I українсько-чорногорського бізнес-форуму. Ініціатори форуму: Федерації роботодавців України та Чорногорії. Учасники: голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, генеральний секретар НК МТП Володимир Михайлов; заступник міністра економіки Чорногорії Драган Куйовіч, президент Федерації роботодавців Чорногорії Предраг Мітровіч, директор Національної туристичної організації Чорногорії Саша Радович.

* Прес-конференція на тему: «З ким і як інтегруватися Україні?». Учасники: Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Валерій Гладкий, гендиректор аналітичного центру Бюро економічних і соціальних технологій; Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

* Відбудеться відеоміст Москва - Санкт-Петербург - Київ на тему: "Альма-матер космонавтів: хто готує зоряних людей?" Учасники в Києві: в.о. директора інституту аерокосмічних систем управління національного авіаційного університету Валерій Азарсков; льотчик-космонавт Роман Романенко, директор сш ім. Ю.Гагаріна м. Києва, Микола Шпилька. У Санкт-Петербурзі: ректор Балтійського державного технічного університету "Военмех" Костянтин Іванов; радник президента РКК «Енергія» Олександр Железняков, віце-президент Федерації космонавтики Олег Мухін. У Москві: завідувач кафедрою "Виробництво аерокосмічної техніки" Аерокосмічного факультету Московського Авіаційного інституту Юрій Кулик, льотчики-космонавти.

* Прес-конференція на тему: "Фукусіма через призму Чорнобиля: помилки та рекомендації". Учасники: президент ВГО "Союз Чорнобиль України", колишній начальник зміни на ЧАЕС Юрій Андрєєв; експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98