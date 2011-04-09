Влада Ізраїлю обіцяє продовжувати військові дії в Секторі Газа

Ізраїль не має наміру припиняти свої повітряні удари по цілях ХАМАС в Секторі Газа, щоб не допустити обстрілу своїх південних міст з території анклаву.

Як повідомляє «Газета.ру», міністр освіти Гідеон СААР заявив ізраїльському радіо: «Ми будемо продовжувати. І не терпітимо навіть одиничних ракетних ударів і порушення звичного життя на території Ізраїлю».

Після вибуху ізраїльського шкільного автобуса у четвер сили Ізраїлю завдали удару по Сектора Газа, який забрав життя 18 осіб.