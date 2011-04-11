Президент Польщі прибув до Росії

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ прибув до Росії, де сьогодні разом із Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ візьме участь у заходах із вшанування памяті жертв Смоленської та Катинської трагедій.

Як повідомили УНІАН у канцелярії глави Польської держави, заходи розпочнуться у другій половині дня, оскільки Б.КОМОРОВСЬКИЙ на чолі польської делегації добиратиметься на місце події автомобілем.

“Це займе близько чотирьох годин”, - відзначили у прес-службі, не уточнивши, на який аеродром прилетів Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Згідно із програмою візиту, президенти Польщі та Росії спочатку проведуть переговори у вузькому колі у Смоленську. Після цього глави держав покладуть квіти на місці катастрофи польського урядового літака Ту-154.

Наступним пунктом програми є участь у заходах з відзначення 71-ї річниці Катинської трагедії. У Катині президенти теж покладуть квіти до православного хреста у російській частині меморіального комплексу.

Останнім пунктом програми є участь Б.КОМОРОВСЬКОГО у службі Божій, після чого він виступить із промовою.