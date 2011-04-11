В Японії стався новий потужний землетрус силою 7 балів. Охолодження реакторів на АЕС «Фукусіма-1» знову зупинено, повідомляє «Німецька хвиля».

Епіцентр землетрусу, що стався у понеділок, 11 квітня, знаходився у префектурі Фукусіма, де розташовано аварійну АЕС «Фукусіма». За даними сейсмологів, сила підземних поштовхів становила сім балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус порушив електропостачання на АЕС «Фукусіма». Як повідомила компанія – оператор станції - Tepco, було припинено подачу струму до насосів першого, другого та третього енергоблоків. Тоді ж речник компанії повідомив про плани застосувати протипожежну техніку для охолодження реакторів. Однак згодом надійшла інформація, що енергопостачання вдалося поновити. За офіційними даними, реактори не було пошкоджено. Інформації про можливі жертви чи руйнування поки що немає.

Незадовго до землетрусу в Японії було вирішено розширити зону евакуації довкола аварійної АЕС «Фукусіма-1». Японський уряд оголосив про додаткові території, які підлягають евакуації. Жителі ще кількох населених пунктів, розташованих приблизно за 30 кілометрів від АЕС «Фукусіма-1», повинні упродовж місяця залишити свої домівки. Про це повідомив у понеділок представник японського уряду Юкіо ЕДАНО. За його словами, у деяких місцевостях, зафіксовано підвищений рівень радіації, що у довготривалій перспективі може становити ризики для здоров`я. Водночас він наголосив, що йдеться не про форс-мажор, а мешканці не повинні евакуйовуватися негайно. Досі було евакуйовано мешканців у радіусі 20 кілометрів від АЕС.

Від 11 березня 2011 року, коли в Японії стався найбільш руйнівний за всю історію землетрус і цунамі, країну регулярно трусить.

Жертвами цунамі і землетрусу стали, згідно з останніми даними, майже 13 тисяч осіб.

На сьогодні у списках зниклих безвісти числяться більш як 14 тисяч осіб. Згідно із законодавством Японії, людина, про долю і місцезнаходження якої нічого не відомо, вважається зниклою безвісти протягом трьох місяців.

На даний час близько 151 тисячі жителів північно-східних регіонів країни, які втратили свої домівки, залишаються у тимчасових притулках.