У матеріалах справи Ющенка немає достатніх доказів застосування діоксину - Кузьмін

У матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння у 2004 році тодішнього кандидата у президенти України Віктора ЮЩЕНКА, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«У кримінальній справі немає достатньо доказів, які б підтверджували отруєння екс-президента ЮЩЕНКА… Крім того, у справі є докази, що діоксин у крові не був виявлений», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, враховуючи наявні протиріччя, слідчий повинен усунути їх шляхом повторних експертиз для того, щоб порівняти аналізи крові, які були взяті у В.ЮЩЕНКА раніше, і які він повинен надати сьогодні.

За словами Р.КУЗЬМІНА, у Генпрокуратури є висновки фахівців про те, що при отруєнні людини діоксином сліди отрути можна виявити, незважаючи на те, скільки років проживе ця людина.

Перший заступник генпрокурора підкреслив, що українські науковці мають у своєму розпорядженні усе необхідне для того, щоб дати відповідь, коли і як в організм людини потрапив діоксин.

Р.КУЗЬМІН зауважив, що В.ЮЩЕНКО зберігає в себе пробірку з кров’ю, яку в нього було взято кілька років тому і яка зберігалася певний час у його охоронця.

«Саме цю кров ми і просимо у Віктора Андрійовича видати. Крім того, ми просимо Віктора Андрійовича здати сьогодні кров для порівняння… Хочу сказати: якщо Віктор Андрійович не здасть ці аналізи, ми вимушені будемо припинити розслідування цієї справи», - зазначив Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2004 року під час президентської кампанії В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров'я і був відправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні 2010 року В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі не виключають версії, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня В.ЮЩЕНКА викликали до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння в 2004 році

На початку квітня Р.КУЗЬМІН в інтерв'ю «Фокусу» заявив, що кров, узяту на аналіз у В.ЮЩЕНКА після отруєння, знищили працівники Секретаріату Президента, прокуратури та Управління держохорони 24 листопада 2005 року.

Про це Р.КУЗЬМІН повідомив, говорячи про те, чому слідчі хочуть взяти кров у колишнього Президента України.

«Замість того, щоб досліджувати повернуту іноземцями кров і порівняти її з кров'ю Президента, чогось злили її в каналізацію прямо в будівлі Секретаріату Президента, ретельно вимили пробірки, розбили їх, подрібнили осколки і спалили у дворі на Банковій», - заявив Р.КУЗЬМІН.