Суд дав санкцію на арешт Комарницького - адвокат

Печерський районний суд Києва дав санкцію на арешт голови фракції Блоку Черновецького у Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО.

Як повідомив УНІАН адвокат Д.КОМАРНИЦЬКОГО Андрій ФЕДУР, таким чином, суд задовольнив подання Генеральної прокуратури України, яка просила обрати для вказаної особи міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

«Суд дав санкцію на арешт на два місяці», - сказав А.ФЕДУР, додавши при цьому, що протягом вказаного терміну Д.КОМАРНИЦЬКИЙ перебуватиме у СІЗО.