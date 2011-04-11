Анонс на 12 квітня

* Прес-конференція, присвячена фінансовим результатам роботи Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) за 2010 рік і стратегії розвитку ПУМБ. Учасники: голова правління ПУМБ Костянтин Вайсман; заступники голови правління ПУМБ Дмитро Крепак, Олексій Волчков та Дмитро Юргенс.

* Відбудеться форум представників малого та середнього бізнесу за участю голови КОДА Анатолія Присяжнюка і представників підприємств Київської області. Будуть обговорювати питання про виконання Податкового кодексу та можливі пропозиції щодо внесення змін до його діючої редакції; виконання Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування»; про стан функціонування ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів області та ін.

* Прес-конференція на тему: «Андріївський узвіз та інші скандальні забудови Києва». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко; активіст громадської ініціативи "Збережемо старий Київ" Ігор Луценко; координатор громадської організації «Наша земля» Ігор Гурчик.

* Відбудеться публічна нотифікація «Правил співпраці банків і страховиків, пов`язаних з кредитуванням» в Антимонопольному комітеті України. Участь у заході візьмуть перші особи основних банківських установ та страхових компаній.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможе Україна обійтися без грошей МВФ? Етапи та терміни повернення існуючих боргів». В роботі візьме участь заступник міністра фінансів України Сергій Рибак

* Прес-конференція на тему: "Ринок нерухомості. Підсумки I кварталу: факти, тенденції, прогнози". Учасники: президент Спілки фахівців з нерухомості України (СФНУ) Олександр Рубанов, президент Союзу фахівців з нерухомості Києва Олексій Крижанівський; голова комітету зв`язків з непрямими операторами ринку нерухомості Клавдія Гончарова; голова комітету аналітики СФНУ Всеволод Жоголєв.

* У рамках відкриття XIV Міжнародної виставки «Екологія -2011», відбудеться прес-конференція на тему: «Чорнобильська АЕС: 25 років після аварії. Сьогодення та майбутнє промислового майданчика». Під час прес-конференції її учасникам будуть презентовані відеоматеріали про роботи, що виконуються на ЧАЕС в даний час. На питання журналістів відповідатимуть провідні фахівці Чорнобильської АЕС.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ-Астана на тему: "Митний союз і запуск ЄЕП: перспективи та ризики". Учасники в Києві: Валерій Мунтіян, уповноважений КМУ щодо співробітництва з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства; Ігор Бураковський, директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій. У Москві: Таїр Мансуров, Генеральний секретар ЄврАзЕС; Сергій Глазьєв, відповідальний секретар Комісії митного союзу; Олексій Лихачов, заступник міністра економічного розвитку РФ; представники Міністерства економіки Білорусі. В Астані: Жанар Айтжанова, міністр економічного розвитку і торгівлі Казахстану.

* Відбудеться зустріч Прем`єр-міністра України Миколи Азарова та Голови Уряду Російської Федерації Володимира Путіна.

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