У мінському метро стався вибух: є загиблі та поранені

В результаті вибуху на станції метро "Жовтнева" в Мінську є загиблі та поранені, передає РІА “Новости” з посиланням на чергового по МНС Білорусі.

При цьому він не уточнив кількість потерпілих.

Тим часом, агентство БЕЛТА повідомляє, що пожежі та обвалення конструкцій після вибуху не було.

На підході до Жовтневої площі відчувається їдкий запах диму, по всьому проспекту чутні звуки сирени.

Очевидці повідомляють про велику кількість поранених, зокрема понівечених.

На місці події працюють співробітники МНС, КДБ, МВС, продовжують під`їжджати карети "швидкої допомоги".