Головне на 11 квітня

Фінанси

Президент підпорядкував Мінфіну податкову й митну служби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпорядкував Міністерству фінансів України Податкову службу України і Митну службу України.

Це передбачено в Указі Президента України (оприлюднений на офіційному сайті) від 8 квітня 2011 року №446, яким затверджено Положення про Міністерство фінансів України.

До цього вказані відомства підпорядковувалися безпосередньо Кабінету Міністрів України.

«Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного фінансового контролю...» - йдеться в Положенні.

Серед основних завдань Мінфіну: «Формування і забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики».

Мінфіну надано повноваження з розгляду звітів про виконання покладених на казначейську, митну, податкову, пробірну служби і службу фінансового моніторингу, а також фінансову інспекцію завдань і планів їх роботи.

Згідно з положенням Мінфін здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митний сферах, а також у сфері державного фінансового контролю тощо.

Міністрові фінансів України надано повноваження з координації, спрямування і визначення пріоритетів у діяльності вищезгаданих служб.

Міністр фінансів вносить пропозиції прем`єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників служб і за пропозицією їх керівників - кандидатури на посади їх заступників, погоджує структуру апаратів служб, видає обов`язкові до виконання службами накази і доручення.

Міністр фінансів також погоджує призначення керівників і заступників структурних підрозділів вищезгаданих служб.

***

«Енергоринок» залучив у "Ощадбанку" дві кредитні лінії на 1 млрд. грн.

Державний оператор Оптового ринку електроенергії ДП «Енергоринок» залучив у ВАТ «Ощадбанк» дві кредитні лінії по 500 млн. грн. кожна.

Про це сказано в повідомленні ДП, оприлюдненому в «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, лінії відкриті до 2013 року.

Відповідно до договорів підписаних 5 квітня, вартість послуг банку становитиме 75 млн. грн. по кожній лінії.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. «Енергоринок» залучив у "Ощадбанку" кредит на 800 млн. грн. для проведення розрахунків з енергогенеруючими компаніями.

Довідка УНІАН. ДП "Енергоринок" є оператором оптового ринку електроенергії.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

***

Янукович, Азаров і Льовочкін оприлюднили декларації про доходи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ і глава президентської Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН оприлюднили декларації про свої доходи за 2010 рік.

Сукупний дохід за 2010 рік Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА склав 920 тисяч 268 гривень.

Така інформація міститься у декларації про доходи, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

При цьому до членів сім’ї, доходи яких подаються у цій декларації, Президент відносить лише свою дружину Людмилу ЯНУКОВИЧ.

Загальна сума сукупного доходу за 2010 рік у Президента склала 920 тисяч 268 гривень, у тому числі доходи членів сім’ї склали 18 тисяч 443 гривні.

Дивіденди, проценти, роялті склали торік 544 тисячі 588 гривень, у членів сім’ї – 2 тисячі 943 гривень.

Заробітна плата глави держави минулого року склала 375 тис. 680 грн., у членів сім’ї - 15,5 тис. грн.

У власності В.ЯНУКОВИЧА є земельна ділянка площею 1,7688 га, у членів сім’ї – 0,7111 га. Також у власності Президента є житловий будинокзагальною площею 619,6 кв. м, у членів сім’ї – 303,8 кв. м. Має Президент іквартиру площею 239,4 кв. м, а також два гаражі площею 20 і 19,9 кв. м.

Згідно з декларацією, на утримання майна Президент сплатив 112 тис. 030 грн.

Відповідно до поданої декларації, Президент та його сім’я не мають власного автотранспорту.

В.ЯНУКОВИЧ володіє акціями – 2 772 шт. і вкладом у банку на суму 1 мільйон 63 тисячі 892 гривні, а члени сім’ї – 184 тис. 160 грн.

Згідно з оприлюдненою декларацією, сукупний річний дохід прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА становив за минулий рік 486 тис. 969 грн. 70 коп., із яких зарплата – 446 тис. 169 грн. 70 коп.

Документ розміщено на сайті уряду України.

Доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності та гонорари М.АЗАРОВА, згідно з декларацією, становили 40 тис. 800 грн.

Доходи членів сім`ї М.АЗАРОВА, серед яких його дружина - Людмила АЗАРОВА, становили 73 тис. 274 грн.

Згідно з декларацією, у власності М.АЗАРОВА перебуває земельна ділянка площею 3 тис. 998 кв. м, житловий будинок площею 594 кв. м, квартира – 190 кв. м і гараж 40 кв.м. У М.АЗАРОВА у власності є автомобіль Lexus RX з об`ємом двигуна 3300 см.куб.

У дружини є земельна ділянка площею 1,5 тис. кв.м.

На утримання цього майна в 2010 році, згідно з документом, М.АЗАРОВ витратив 50 тис. 400 грн.

Згідно з декларацією, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у М.АЗАРОВА становить 786 тис. грн., у членів його сім`ї – 142 тис. грн.

Декларація датована 30 березня 2011 року. У декларації вказано місце проживання М.АЗАРОВ - Київ, вул. Володимирська, 20 (1-А), кв. 16.

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН оприлюднив декларацію про свої доходи за 2010 рік, згідно з якою його сукупний річний дохід становив 147 млн. 484 тис. 618,77 грн.

Документ розміщено на офіційному сайті Президента України.

З цієї суми 147 млн. 293 тис. 204,58 грн. - доходи від дивідендів, процентів та роялті (сукупно за 2008 - 2010 рр.), заробітна плата - 191 тис. 414,19 грн.

Крім того, у власності С.ЛЬОВОЧКІНА є земельна ділянка площею 1300 кв. м та квартира площею 205,5 кв. м, а також автомобіль Mercedes-Benz S 600, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах становить 40 млн. 430 тис. 933,03 грн. Номінальна вартість придбаних цінних паперів дорівнює 50 тис. 525 грн., з яких 50 тис. 500 грн. - за кордоном. Сума зобов`язань за договорами добровільного страхування становить 53 тис. 415 грн., сума на утримання майна - 33 тис. 600.

Родина С.ЛЬОВОЧКІНА, до складу якої входять двоє синів та донька, доходів та власності не мають.

***

У 2010 році доходи бюджету ПФ становили 183,6 млрд. грн., витрати – 191,5 млрд. грн.

У 2010 році до бюджету Пенсійного фонду України (ПФ) надійшло 183,565 млрд. грн., зокрема власних надходжень – 119,343 млрд. грн. Загальна сума надходжень з урахуванням позики на покриття касових розривів і залишку становила 193,672 млрд. грн. Сума витрат становила 191,472 млрд. грн.

Про це йдеться в звіті правління фонду, затвердженому 6 квітня 2011 року №10-1, текст якого обнародувано в газеті «Урядовій кур’єр» №65 від 9 квітня 2011 року.

Бюджет фонду на 2010 рік було затверджено постановою Кабінету міністрів від 21 липня 2010 року №626.

Згідно із затвердженим бюджетом, передбачалося, що за підсумками 2010 року сума власних надходжень становитиме 124,815 млрд. грн.

З державного бюджету на фінансування пенсій минулого року було виділено 64,087 млрд. грн. (планувалося виділити 64,771 млн. грн.), зокрема 59,964 млрд. грн. – кошти загального фонду і 4,123 млрд. грн. – кошти спеціального фонду. Надходження за додатковими зборами на виплату пенсій, які зараховуються у спецфонд держбюджету, становили минулого року 4,138 млрд. грн. Найбільше цих коштів надійшло від послуг операторів стільникового зв`язку – 1,358 млрд. грн. (32,8%), з операцій з відчуження легкових автомобілів – 1,279 млрд. грн. (30,9%), з операцій купівлі-продажу валюти – 1,005 млрд. грн. (24,3%).

Із Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття до бюджету ПФ надійшло 24,4 млн. грн. (замість прогнозованих 46,320 млн. грн.), з Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 111,6 млн. грн. (замість 421,645 млн. грн.).

У 2010 році витрати на виплату пенсій, грошової допомоги і пов`язаних з ними адмінвиплат, порівняно з 2009 роком, зросли на 25,743 млрд. грн. і становили 191,473 млрд. грн. (згідно із затвердженим бюджетом ПФ-2010 – 192,282 млрд. грн.).

Сума витрат, здійснюваних за власний рахунок, становила 154,755 млрд. грн., тобто 80,8% обсягу витрат.

Витрати за рахунок коштів держбюджету становили 36,296 млрд. грн. (заплановано 35,016 млрд. грн.), зокрема на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу термінової служби – 1,121 млрд. грн., на виплату пенсій, надбавок і підвищень за різними програмами, соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, і інвалідам – 15,08 млрд. грн., на компенсацію різниці в пенсійному забезпеченні науковців – 634 млн. грн., на виплату пенсій особам, звільненим у зв`язку із закриттям Чорнобильської АЕС – 11,5 млн. грн., на виплату пенсій, доплат і компенсацій «чорнобильцям» – 5,232 млрд. грн., на виплату пенсій працівникам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах – 4,547 млрд. грн., на виплату пенсій працівникам сільськогосподарського виробництва з особливо важкими умовами праці – 375,1 млн. грн., на пенсійне забезпечення військовослужбовців і суддів у відставці – 9,295 млрд. грн.

Витрати на пенсії громадянам, які вийшли на пенсію достроково, за підсумками минулого року становили 25,3 млн. грн. Виплата пенсій за інвалідністю і внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань профінансована на суму 396,5 млн. грн.

Витрати на керівництво і управління у сфері пенсійного забезпечення становили 1,944 млрд. грн.

За даними ПФ, на 1 січня 2011 року розмір середньої пенсії становив 1,152 тис. грн.

У 2010 році виплата пенсій і грошової допомоги 13,6 млн. пенсіонерам забезпечена в повному обсягу.

***

ПЕК

Проти Тимошенко порушено кримінальну справу за газові угоди-2009

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури порушив кримінальну справу по відношенню до Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення нею влади і службових повноважень при укладенні газових контрактів у 2009 році. Збитки, згідно з висновками експертів, від цього становлять понад 1 млрд. грн., або приблизно 200 млн. доларів. Справу прийнято до провадження Головного слідчого управління Генпрокуратури. Організовано слідчу групу, куди увійшли представники МВС і СБУ», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він зауважив, що справу порушено за матеріалами, які Генпрокуратура отримала від СБУ.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи переглядатиметься питання про зміну Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу, враховуючи розмір завданих державі збитків, Р.КУЗЬМІН сказав: «Питання про обрання міри запобіжного заходу вирішує слідчий в рамках своєї компетенції. Якщо слідчий вважатиме за потрібне звернутися до суду, він це зробить».

***

Поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,6%

Поставки нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-березні скоротилися на 16,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 2 млн. 215,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-березні українські НПЗ переробили 2 млн. 310,2 тис. тонн нафтової сировини, що на 13,6% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 3,3% порівняно з 2009 роком, - до 11 млн. 56,8 тис. тонн. У 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.

***

«Нафтогаз» оптимізував структуру і штатну кількість співробітників апарату

Відповідно до принципів адміністративної реформи, яку розпочав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» провела оптимізацію організаційної структури і штатної кількості співробітників апарату компанії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз Україна».

Зокрема, станом на квітень 2011 року чисельність загального керівництва апарату компанії скоротилася більш ніж удвічі - з 11 осіб (на 1 січня 2010 р.) до 5. Штатна кількість співробітників апарату зменшилася з 686 осіб (на 1 січня 2010 р.) до 530, або на 23%. Крім того, за цей період майже втричі скоротилася кількість самостійних структурних підрозділів компанії.

«Таких результатів вдалося досягти за рахунок оптимізації структури управління компанією, а саме: усунення дублювання функцій між структурними підрозділами компанії; відмови від виконання малоефективних функцій та запровадження автоматизованих систем документообігу, фінансового та економічного планування; удосконалення процесу прийняття управлінських рішень шляхом спрощення бюрократичних процедур», - зазначено у повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що оптимізація структури апарату компанії проводиться в рамках спільного плану заходів з реформування НАК «Нафтогаз Україна» і дозволить істотно скоротити витрати на утримання персоналу, забезпечити прозорий розподіл відповідальності та функціональних обов`язків, а також буде сприяти підвищенню мотивації та продуктивності праці співробітників.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Транспорт/Зв`язок

Україна ввійшла у графік підготовки до Євро-2012 - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що Україна практично увійшла у графік підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні регіонального комітету з економічних реформ у Львові.

Говорячи про те, що він сьогодні відвідав Львівський аеропорт і стадіон, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що можна простежити добру динаміку.

За його словами, те, що було на початку 2010 року, виглядало «сумно» і викликало відчуття, що Україні «загрожує те, що у неї відберуть європейське свято».

Президент наголосив, що це могло негативно позначитись на іміджі України. Він зауважив, що «нічого немає гіршого, ніж те, що країна є поганим господарем».

Сьогодні, констатував В.ЯНУКОВИЧ, завдяки спільним зусиллям Україна практично увійшла у графік і фактично врятувала своє добре ім’я. Він подякував віце-прем’єру Борису КОЛЕСНІКОВУ, керівникам областей, будівельникам і президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, який взяв на себе відповідальність і «повірив Україні».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ сказав, що М.ПЛАТІНІ, рік тому повіривши Україні, що вона зможе увійти у графік підготовки до чемпіонату, дуже ризикував, оскільки якби Україна не виконала свою обіцянку, він міг втратити посаду під час перевиборів.

«Хочу публічно сказати: його рішення оцінив український народ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

***

«Костянтин Ольшанський» доставив у Севастополь 85 евакуйованих з Лівії українців

Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» зі 113 евакуйованими з Лівії громадянами, у тому числі 85 громадянами України, сьогодні о 14.00 прибув у порт Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, на причалі морського вокзалу Севастопольського морського торгового порту корабель зустрічали командувач Військово-морських сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ, заступник голови міської ради Сергій АНТОНЕНКОВ. Вони піднялися на борт корабля, де відбувся короткий мітинг.

В.МАКСИМОВ сказав журналістам, що він радий тому, що «екіпаж виконав завдання, яке Військово-морські сили України за час свого існування раніше ніколи не виконували».

За його інформацією, «за три доби нам дали команду відправити корабель у район бойових дій і виконати гуманітарну місію з евакуації українських громадян, й українські моряки її успішно виконали».

У свою чергу В.САРАТОВ наголосив, що моряки спорядили корабель у похід за три доби, тоді як планово корабель повинен готуватися до подібного походу 45 днів. «І це говорить про те, що флот дійсно боєготовий», - сказав він.

Як додав В.САРАТОВ, евакуйовані будуть автобусами відправлені на автомобільний і залізничний вокзали. За його інформацією, 40 осіб залишаться ночувати у готелях міста.

Командир походу корабля, капітан першого рангу Роман ГЛАДКИЙ повідомив журналістам, що «Костянтин Ольшанський» за час походу подолав 2 тисячі 847 миль. За його інформацією, серед евакуйованих, зокрема, приблизно 45% - лікарі, медсестри і приблизно 15% - представники компаній.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 березня «Костянтин Ольшанський» вирушив із Севастополя у Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

Корабель 4 квітня у міжнародному морському порту Тріполі взяв на борт 85 громадян України і 108 громадян інших держав з метою евакуації з Лівії.

5 квітня «Костянтин Ольшанський» доставив на Мальту (порт Валетта) 80 евакуйованих (переважно громадян країн Євросоюзу та США).

Ввечері 6 квітня корабель, поповнивши запаси пального і води, зі 113 евакуйованими пасажирами на борту залишив Валетту і взяв курс на Севастополь.

Серед 28 іноземців на борту перебували 16 громадян Білорусі, троє - Росії, троє - Лівії, по двоє громадян Молдови та Узбекистану, по одному - Іраку і Болгарії.

***

Будівництво

Держархбудінспекція виконуватиме також функції Держжитлокомунінспекції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

Згідно з указом № 439/2011 від 8 квітня п.р., розміщеним на сайті Президента, Держархбудінспекція є правонаступницею прав і обов`язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, який діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, який функціонував у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

У Положенні зазначається, що Держархбудінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через віце-прем`єр-міністра – міністра будівництва і житлово-комунального господарства України, входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у питаннях державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Основними завданнями Держархбудінспекції є реалізація державної політики у питаннях державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

***

Промисловість

Кабмін збільшив кількість підприємств, що входять у ДК «Укроборонпром» до 137

Кабінет міністрів України доповнив склад державного концерну «Укроборонпром» більш ніж 124 підприємствами, довівши їх кількість до 137.

Відповідну постанову №374 від 6 квітня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Документом доручено забезпечити узгодження зміни в концерні з Антимонопольним комітетом України у встановленому законодавством порядку про захист економічної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, КМУ ухвалив рішення про створення держконцерну «Укроборонпром» 29 грудня 2010 року.

Концерн створено з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів, і беруть участь у військово-технічній співпраці з іноземними державами.

Генеральним директором ДК «Укроборонпром» призначено Дмитра САЛАМАТІНА.

***

Фондовий ринок

Центральний депозитарій має створюватися на базі ВДЦП - Світовий банк

Директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР вважає, що центральний депозитарій України має створюватися на базі «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів» (ВДЦП) - приватного депозитарію, який давно і успішно працює в Україні.

Про це М.РАЙЗЕР заявив УНІАН, коментуючи наміри уряду України створити центральний депозитарій на базі ВАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) за рахунок коштів держбюджету.

На думку представника СБ, такі плани суперечать логіці розвитку ринку депозитарних послуг.

«Наша позиція така: оскільки в Україні давно працює приватний депозитарій – «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», причому працює непогано і має довіру учасників ринку, ми виступаємо проти того, аби витрачати державні кошти на створення нової структури, якщо така структура вже є. Ми довели до відома українського уряду цю нашу позицію: якщо і створювати єдиний депозитарій в Україні, то треба робити це на базі злиття Всеукраїнського депозитарію цінних паперів й НДУ. Таке злиття було б логічним: тоді інфраструктура і досвід, які вже існують у ВДЦП, не будуть втрачені і будуть задіяні на користь розвитку ринку», - заявив М.РАЙЗЕР.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФТ у листі на ім`я віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомив, що, на його думку, створення центрального депозитарію на базі НДУ суперечить домовленостям між урядом України і Міжнародним валютним фондом.

У рамках програми взаємодії України з МВФ український уряд зобов`язався в 2011 році створити єдиний центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, управлятиметься прозоро, базуватиметься на принципах корпоративного управління, що забезпечують збалансоване представництво інтересів учасників ринку і держави.

4 лютого 2011 року заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем`єр затвердив склад оргкомітету і заходи зі створення центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України. До даної групи не ввійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів.

***

«ЕСУ» перерахувало за «Укртелеком» перший транш у розмірі 4 млрд. 237 млн. грн.

ТОВ «ЕСУ», яке придбало 92,79-відсотковий держпакет акцій ВАТ "Укртелеком", перерахувало перший транш за придбані акції в розмірі 4 млрд. 237 млн. 550 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Як відзначили у прес-службі, раніше як надходження від приватизації було зараховано внесену наприкінці 2010 року покупцем "Укртелекому" заставу за участь в приватизаційному конкурсі в розмірі 1 млрд. 50 млн. грн.

Таким чином, загальна сума надходжень від продажу 92,79% акцій «Укртелекому» на сьогодні становить близько 5 млрд. 287 млн. грн.

Нагадаємо, Фонд держмайна 11 березня п.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакету акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Відповідно до чинного законодавства, покупець протягом 30-денного терміну з моменту підписання і нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу має перерахувати першу частину з суми, що залишилася, і протягом ще 30 днів – другу частину.

Довідка УНІАН. Згідно з державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.

***

Світ

В Японії стався новий потужний землетрус

В Японії стався новий потужний землетрус силою 7 балів. Охолодження реакторів на АЕС «Фукусіма-1» знову зупинено, повідомляє «Німецька хвиля».

Епіцентр землетрусу, що стався у понеділок, 11 квітня, знаходився у префектурі Фукусіма, де розташовано аварійну АЕС «Фукусіма». За даними сейсмологів, сила підземних поштовхів становила сім балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус порушив електропостачання на АЕС «Фукусіма». Як повідомила компанія – оператор станції - Tepco, було припинено подачу струму до насосів першого, другого та третього енергоблоків. Тоді ж речник компанії повідомив про плани застосувати протипожежну техніку для охолодження реакторів. Однак згодом надійшла інформація, що енергопостачання вдалося поновити. За офіційними даними, реактори не було пошкоджено. Інформації про можливі жертви чи руйнування поки що немає.

Незадовго до землетрусу в Японії було вирішено розширити зону евакуації довкола аварійної АЕС «Фукусіма-1». Японський уряд оголосив про додаткові території, які підлягають евакуації. Жителі ще кількох населених пунктів, розташованих приблизно за 30 кілометрів від АЕС «Фукусіма-1», повинні упродовж місяця залишити свої домівки. Про це повідомив у понеділок представник японського уряду Юкіо ЕДАНО. За його словами, у деяких місцевостях, зафіксовано підвищений рівень радіації, що у довготривалій перспективі може становити ризики для здоров`я. Водночас він наголосив, що йдеться не про форс-мажор, а мешканці не повинні евакуйовуватися негайно. Досі було евакуйовано мешканців у радіусі 20 кілометрів від АЕС.

Від 11 березня 2011 року, коли в Японії стався найбільш руйнівний за всю історію землетрус і цунамі, країну регулярно трусить.

Жертвами цунамі і землетрусу стали, згідно з останніми даними, майже 13 тисяч осіб.

На сьогодні у списках зниклих безвісти числяться більш як 14 тисяч осіб. Згідно із законодавством Японії, людина, про долю і місцезнаходження якої нічого не відомо, вважається зниклою безвісти протягом трьох місяців.

На даний час близько 151 тисячі жителів північно-східних регіонів країни, які втратили свої домівки, залишаються у тимчасових притулках. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

***

Киргизія починає переговори про вступ до Митного союзу

Москва. Уряд Киргизії ухвалив рішення почати переговори про вступ до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Киргизії, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні.

За інформацією міністра економічного регулювання Учкунбека ТАШБАЄВА, переговорний процес, а також процедури узгодження, підписання і ратифікації відповідних нормативно-правових актів можуть продовжитися до жовтня-листопада 2011 року.

У свою чергу, прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ відзначив, що вступ до Митного союзу, перш за все, необхідний самій Киргизії.

«Наша країна має впевнено йти вперед шляхом інтеграції економіки країни. Я впевнений, що при вступі до Митного союзу буде збільшено ВВП країни, расширятся ринки збуту. Ми дамо впевненість інвесторові, щоб він спокійно міг працювати в нашій країні», - заявив він.

Уряд Киргизії утворив Міжвідомчу комісію про приєднання країни до Митного союзу і Єдиного економічного простору, яка координуватиме роботу держорганів з вироблення переговорних позицій з урахуванням чутливих для внутрішнього ринку республіки товарних позицій і секторів економіки.

З метою відновлення роботи з питання приєднання Киргизії до Митного союзу також затверджено склад Міжвідомчої комісії при уряді Киргизії та проект відповідного листа-звернення уряду країни до найвищого органу Комісії Митного союзу - Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

УНІАН