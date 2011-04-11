Курс НБУ на 12.04.11

Офіційний курс НБУ на 12.04.11100 USD США - 796.3800 (на 11 квітня - 796.4700)100 EUR - 1149.4949 (на 11 квітня - 1146.9964)10 RUR - 2.8467 (на 11 квітня - 2.8323)Облікові курси банківських металів на 12.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-117028.04 (на 11 квітня-117120.91)961XAG10Срібло-3294.62 (на 11 квітня-3203.40)962XPT10Платина-143666.95 (на 11 квітня-144161.07)964XPD10Паладій-63312.21 (на 11 квітня-62841.48)

Офіційний курс НБУ на 12.04.11 100 USD США - 796.3800 (на 11 квітня - 796.4700) 100 EUR - 1149.4949 (на 11 квітня - 1146.9964) 10 RUR - 2.8467 (на 11 квітня - 2.8323) Облікові курси банківських металів на 12.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 117028.04 (на 11 квітня - 117120.91) 961 XAG 10 Срібло - 3294.62 (на 11 квітня - 3203.40) 962 XPT 10 Платина - 143666.95 (на 11 квітня - 144161.07) 964 XPD 10 Паладій - 63312.21 (на 11 квітня - 62841.48)

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