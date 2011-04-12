У Японії стався черговий землетрус магнітудою 6,3

Черговий сильний землетрус магнітудою 6,3 стався на північному сході Японії в префектурі Фукусіма, підземні поштовхи відчувалися в столиці країни Токіо, повідомляє агентство Франс Прес. Інформації щодо оголошення попередження про загрозу виникнення цунамі поки не надходило.

За даними агентства Кіодо, фахівці не виключають утворення невеликих приливних хвиль. За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи були зафіксовані о 14.07 за місцевим часом в 29 кілометрах на захід від міста Івакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

У ніч на вівторок біля східного узбережжя найбільш населеного японського острова Хонсю стався землетрус магнітудою 6,6, його епіцентр знаходився в 77 кілометрах на північний схід від Токіо, вогнище підземних поштовхів знаходився на глибині 13,1 кілометра. Даних про жертви і руйнування, а також про загрозу виникнення цунамі не надходило.

Одинадцятого березня на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9, що викликав цунамі заввишки більше 10 метрів. Жертвами стихії, за останніми даними, стали понад 13 тисяч осіб, понад 14,6 тисячі вважаються зниклими безвісті. Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. У результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морський та питній воді, а також в продуктах.

Напередодні влада Японії оголосила про нові рекомендації щодо евакуації для жителів районів поза зоною відчуження і не виключили можливість розширення зони евакуації до 30 кілометрів.

У ніч на вівторок аварії на АЕС "Фукусіма-1" був присвоєний вищий – сьомий - рівень небезпеки за Міжнародною шкалою ядерних подій INES. Раніше максимальний рівень ядерної небезпеки фіксувався один раз - під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Сьомий рівень за шкалою INES означає сильний викид радіоактивних речовин і важкі наслідки для здоров`я населення і для навколишнього середовища.

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