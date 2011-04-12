Від вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб

Слідство встановило найбільш імовірного виконавця вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську, внаслідок якого загинуло 12 осіб, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на КДБ Білорусі.

Тим часом кількість загиблих в результаті вибуху зросла до 12 осіб, 149 звернулися до установ охорони здоров`я по медичну допомогу, понад 20 поранених – у важкому стані.

Генпрокуратурою Білорусі за фактом вибуху порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 289 ("тероризм") Кримінального кодексу республіки, повідомляє Центр інформації і громадських зв`язків Комітету держбезпеки країни.

Вибуховий пристрій на станції "Жовтнева" спрацював у вечірній час пік, о 17:55 за місцевим часом, коли на станції дуже багато пасажирів.