Набув чинності Указ Президента про оптимізацію центральних органів виконавчої влади

Набув чинності Указ Президента України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, підписаний ним 6 квітня ц.р. (№370/2011) й офіційно опублікований у сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур`єр».

Нагадаємо, цим Указом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував, утворив і перейменував ряд центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до документу, утворено Державну службу України з лікарських засобів та Державну службу України з контролю за наркотиками. Ці служби були реорганізовані з Держслужби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Президент також реорганізував:

Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство автомобільних доріг України;

Державну службу морського та річкового транспорту України - у Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті;

Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті - в Державну автотранспортну службу України.

Глава держави утворив:

Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши на це агентство функції з реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

Державну інспекцію навчальних закладів України, поклавши на цю інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного контролю за діяльністю навчальних закладів;

Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.

В.ЯНУКОВИЧ ліквідував:

Державну службу зв`язку України, поклавши її функції на Міністерство інфраструктури України;

Державну службу технічного регулювання України, поклавши її функції (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.

Президент перейменував Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України;

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України - на Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.