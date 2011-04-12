"Наша Україна": активізація переговорів про приєднання до Митного союзу є спробою перешкодити євроінтеграції України

У партії «Наша Україна» переконані, що можливе приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, який нав’язливо пропонується Російською Федерацією, перекреслить євроінтеграційні перспективи нашої держави та загрожуватиме втратою економічної незалежності.Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Нашої України».

У партії вважають, що лише вільна торгівля з Росією без “митно-союзного придатку” повинна бути пріоритетом для українського уряду та влади в цілому.

“Запланований на сьогодні приїзд прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА слід використати для досягнення домовленостей про функціонування зони вільної торгівлі з Росією без жодних винятків і обмежень, які сьогодні створюють штучні перепони для українських підприємців в сферах енергетики, металопрокату та харчовій галузі”, - зазначається у заяві “Нашої України”.

На думку членів партії, активізація теми приєднання України до Митного союзу саме сьогодні, коли завершуються переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі, є спробою перешкодити Україні.

“Митний союз – це чергова ініціатива Росії, яка передбачає формування спільної економічної політики, створення наддержавних керівних органів та в перспективі єдиної валюти. Вступ до Митного союзу однозначно обмежить економічний суверенітет України і суперечитиме умовам членства України у Світовій організації торгівлі.

Досвід таких домовленостей з Росією – повчальний. Договір про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, який був укладений у 1999 році, не працює в повному обсязі досі. Це стосується й десятка інших торговельно-економічних угод”, - наголошується у заяві партії.

“Наша Україна” вважає неприпустимими будь-які спроби здачі національних економічних інтересів і вимагає від керівництва держави недопущення таких дій та забезпечення прозорості переговорів з Російською Федерацією.