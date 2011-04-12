Експерт вважає можливим формат поглибленої ЗВТ з європейцями і ЗВТ з країнами СНД

Найбільш оптимальним для України варіантом міжнародного економічного співробітництва є формування поглибленої зони вільної торгівлі з Евросоюзом і одночасно з країнами СНД на взаємовигідних умовах, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Євросоюз і країни Митного союзу є головними зовнішньоекономічними партнерами для України. Ми не можемо це ігнорувати. Європа – це 30% товарообігу, і країни Митного союзу, з Росією - близько 35%, а з країнами СНД до 40%. Головне – в яких формах знайти баланс інтересів між цими двома нашими партнерами», - сказав Володимир Фесенко на прес-конференції в Києві.

Експерт відзначив, що в одному з напрямів - ЄС-Київ виходить на фінішну пряму переговорів по створенню поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ.

«Навряд чи можливо поєднати і про це говорять всі європейці відкрито, і більшість наших експертів, членство в Митному союзі і ЗВТ з Євросоюзом. Проте формат поглибленої ЗВТ з європейцями і ЗВТ з країнами СНД, в принципі, це можливо», - каже політолог.

В.Фесенко підкреслив, що Україні «треба чітко формулювати свої економічні інтереси». «Ми маємо просувати наші зовнішньоекономічні інтереси - і з європейцями, і з росіянами», - сказав він.

За словами В.Фесенка, в ході переговорів Україна відчуває тиск, як з боку Росії, так і з боку європейців. «Треба торгуватися. І нічого поганого в цьому нема – треба відстоювати національні інтереси», - сказав політолог.