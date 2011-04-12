П'ять країн басейну річки Тиса підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо господарювання на ріці

П`ять країн басейну річки Тиса 11 квітня в Ужгороді підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо господарювання на ріці. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, меморандум підписали на конференції міністрів навколишнього середовища п`яти країн басейну річки Тиса під головуванням міністра екології та природних ресурсів України Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, яка відбулася в рамках головування України в Міжнародній комісії з захисту ріки Дунай.

Зокрема, делегації Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, України та Європейської Комісії зустрілися для узгодження подальших дій з метою захисту та стабільного господарювання в басейні Тиси, яка є спільною природною спадщиною і сферою відповідальності всіх цих країн.

Як зазначають у міністерстві, Меморандум, який готували протягом шести років експерти країн басейну Тиса, в тому числі за активної участі української сторони, має на меті поширити реалізацію Рамкової директиви ЄС в п`яти країнах басейну річки. «Країни басейну річки Тиса об`єднані розумінням того, що самостійно налагодити ефективне управління річкою заради її збереження неможливо. Зусилля будь-якої однієї з п`яти країн, через які протікає Тиса, можуть дати тільки локальні результати. Сьогодні ми зібралися, щоб домовитися про координацію зусиль і створення міжнародного плану конкретних дій», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. За його словами, це і будівництво очисних споруд, і створення механізмів управління паводками, впровадження радикальних заходів з припинення забруднення Тиси, ведення комплексного екологічного моніторингу.

«Поза всяких сумнівів, контролювати дотримання цих критеріїв має міждержавний орган - Міжнародна комісія з захисту Дунаю, головує в якій у 2011 році Україна. Протягом цього року наша країна приступить до активної реалізації Інтегрованого плану управління басейном річки Тиса», - М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, зустріч міністрів навколишнього середовища п`яти Тисайських країн є одним з головних подій у рамках головування України в Міжнародній комісії з захисту ріки Дунай у 2011 році. Реалізація Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса і меморандуму «Посилення співпраці в басейні річки Тиса у напрямку імплементації Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса з метою підтримки стабільного розвитку регіону» дуже важливі для збереження і стабільного розвитку водних ресурсів всього басейну Дунаю.