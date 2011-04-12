На «Луганськтепловозі» інвестор вводить нові соціальні гарантії

На "Луганськтепловозі" інвестор - російський акціонер корпорація «Трансмашхолдинг», вводить для працівників холдингу нові соціальні гарантії. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

«Корпорація «Трансмашхолдинг» і керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод», який входять до складу корпорації, створюватиме нові робочі місця, направлятиме на покращення соціально-побутових умов працівників підприємства не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції в рік. На підприємстві більше не буде заборгованості перед працівниками із заробітної плати. Компанія зобов`язується підвищувати рівень заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та відповідно до умов Галузевої тарифної угоди. Передбачено матеріальне стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності підприємства», - повідомили в прес-службі.

У рамках інвестиційної програми передбачено зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливими умовами праці, а також направлення на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої річної продукції.

Довідка УНІАН. В кінці березня цього року ФДМУ і управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до корпорації «Трансмашхолдинг», підписали акт прийому-передачі пакета 76% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Цього року виповнилося 55 років вітчизняному тепловозобудуванню. А «Луганськтепловоз» відзначатиме своє 115-річчя.