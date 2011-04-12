Стань ефективнішим з «Бізнес-пакетом» від НАДРА БАНКУ

У період зниження обсягів бізнес-операцій малий і середній бізнес вимушені формувати нові ефективні інструменти для ведення своєї діяльності. Одна з ключових ролей в цьому інструментарії належить банкам, завдання яких - не просто зберегти кошти підприємця, а примусити гроші працювати на їхнього власника ефективніше.

НАДРА БАНК розробив і запропонував для представників малого і середнього бізнесу «Бізнес-пакет», завдяки якому дохід клієнта формує кожна копійка, розповів УНІАН директор Департаменту малого і середнього бізнесу НАДРА БАНКУ Олександр Чумак.

За його словами, «поки цілісна соціально-орієнтована модель підтримки малого і середнього бізнесу в Україні знаходиться у стадії формування, банк активно упроваджує програми, які сприяють підвищенню ефективності бізнес-діяльності клієнтів цього сегменту. Правильно вибраний вектор розвитку співпраці банку з клієнтами малого і середнього бізнесу дозволив збільшити кількість відкритих рахунків за перший квартал 2011 р. на 54%. Оформивши "Бізнес-пакет" в нашому банку, клієнт може ефективно розвивати свій бізнес, раціонально використовуючи власні кошти. Наприклад, управляти капіталом свого підприємства за допомогою лімітування витрат. Завдання "Бізнес-пакету" - не тільки зберегти гроші клієнта, але й примножити їх. В цілому, розробляючи "Бізнес-пакет", ми постаралися врахувати всі потреби малого і середнього бізнесу, зокрема, забезпечили підприємцям цілодобовий безпечний доступ до коштів в Україні і за кордоном».

Розробляючи і удосконалюючи пропозиції для клієнтів, НАДРА БАНК формує довгострокові партнерські відносини з компаніями. Чим довше банк співпрацює з клієнтом, тим зручніші та ефективніші умови обслуговування він може йому запропонувати.

«У 2005 році банк «Надра» пропонував одні з найзручніших умов з кредитування для фізосіб. Тому з-поміж інших банків я обрав саме його, коли мені знадобився кредит для розвитку бізнесу, - згадує директор ПП "РАДУГА-Д" (м. Чернівці) Дмитро Аміхалакіоає. - Саме кошти банку «Надра» дозволили мені розвинути свій бізнес, і вже влітку 2008 року я почав здійснювати операційну діяльність через цей банк як юридична особа».

Як відзначив підприємець, для нього як для клієнта «важливі два моменти: індивідуальний підхід і швидке проведення всіх платежів. Мені зручно, що банк сам пропонує мені ті рішення, які допомогли б мені працювати при тих же витратах ефективніше. А що мені імпонує в банку «Надра» - це сильний банк: він пройшов всі труднощі і вже почав розвиватися».