Головне на 12 квітня

Енергетика

Україна зацікавлена в якнайшвидшому вивченні активів зі створення спільного підприємства між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Чимало зараз говориться про можливу реалізацію проекту зі створення спільного підприємства за участю НАК «Нафтогаз Україна» і «Газпрому». В зв`язку з цим хотів би відзначити, що ми зацікавлені в тому, щоб вже найближчим часом провести оцінку відповідних активів і знайти оптимальний формат і найбільш прийнятні умови для створення такого спільного підприємства», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що для поглиблення подальшої співпраці України та Росії в енергетичній сфері важливу роль має відіграти створення спільних підприємств за участю українських і російських компаній з видобутку вуглеводнів в Україні. «Зокрема, ми готові запропонувати морський шельф, а також видобуток з нетрадиційних джерел, таких як, наприклад, метанонебезпечні вугільні пласти», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне активізувати переговори щодо нової газової угоди між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ сьогодні в Києві.

«Враховуючи масштаб і значущість нашої взаємодії в паливно-енергетичній сфері і наші неодноразові розмови і переговори про необхідність підготовки нової газової угоди, вважав би за необхідне значно прискорити роботу з погодження такої угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна неухильно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання щодо транзиту російського газу до країн Європейського Союзу. Разом з тим, за словами М.АЗАРОВА, українська сторона хотіла б одержати тверді гарантії щодо постачань на європейський ринок російського природного газу газотранспортною системою України на довгий час.

У той же час, він ще раз зазначив, що ціна російського газу, що поставляється Україні відповідно до контрактів 2009 року, не відображає ринкової вартості, яка сформувалася в країнах Європейського Союзу, і істотно перевищує ціну на альтернативні види палива. «Наше бажання - вийти на економічно обгрунтоване і справедливе визначення формули ціни на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що Україна розраховує на участь Росії в реконструкції української ГТС для збільшення на третину перекачування російського газу в ЄС.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що необхідно укласти міжурядову угоду щодо паралельної роботи електроенергетичних систем України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Вважаю за необхідне до діючих контрактів між електроенергетичними компаніями України і Росії слід прискорити роботу з підготовки і підписання найближчим часом міжурядової угоди про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об`єднаної енергетичної системи Росії і електроенергетичної системи України», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україні і Росії слід повніше використовувати свій потенціал у сфері електроенергетики.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО прогнозує, що в середині цього року Фонд державного майна оголосить конкурси з продажу державних пакетів акцій енергопостачальних та енергогенеруючих компаній.

Про це Ю.БОЙКО повідомив в інтерв`ю газеті «День».

За його словами, в 2011 році на продаж будуть виставлені 5-6 обленерго і 2 генкомпанії.

«Цього року буде реалізовано пілотний проект з приватизації 5-6 компаній на ринку дистрибуції та двох - на ринку генерування. Цей процес вже почався. Я сподіваюся, що до середини року ми оголосимо про проведення аукціону по першим компаніям на ринку дистрибуції і першої компанії на ринку генерування», - заявив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що при проведенні приватизаційних конкурсів перевага буде надаватися тим інвесторам, які готові вкладати максимальний обсяг інвестицій в модернізацію приватизованих компаній.

«Ключовим питанням до інвестора, зацікавлених у придбанні компанії, буде сума, яку він може направити на модернізацію, щоб реалізувати заходи в енергетиці, які Україна зобов`язалася виконати, вступаючи в міжнародне Енергетичне співтовариство», - сказав міністр.

Україна в січні-лютому 2011 року збільшила імпорт природного газу в 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 3 млрд. 260,420 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-лютому в загальному обсязі імпорту становив 28,5%.

Експорт природного газу в січні-лютому Україна не здійснювала.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні-лютому ц.р. Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 619,068 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-лютому ц.р. становив 5,4%.

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-лютому 2011 року склало 2 млрд. 080,5 млн. дол., що в 3,5 рази більше, ніж у січні-лютому 2010 року (595,1 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому 2011 року експорт товарів склав 9 млрд. 366,5 млн. дол. (на 46,8% більше показника січня-лютого 2010 року), імпорт – 11 млрд. 447 млн. дол. (на 64,1% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (у січні-лютому 2010 р. – 0,91).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 184 країн світу.

У повідомленні вказується, що в загальному обсязі експорту товарів, порівняно із січнем-лютим 2010 року, збільшилася частка чорних металів – з 28,4% до 28,6%, жирів і масел тваринного і рослинного походження – з 5,2% до 6,3%, виробів з чорних металів – з 3,4% до 4,8%, руди, шлаків і золи – з 4,2% до 6%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання – з 3,8% до 5,7%, продуктів неорганічної хімії – з 1,9% до 3,1%, насіння і плодів олійних рослин – з 1% до 3%.

У той же час, зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 8,1% до 6,3%, механічних машин – з 6,4% до 4,6%, зернових культур – з 7,1% до 2,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 36,4% до 42,3%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних або трамвайних 4,9%. Зменшилася питома вага полімерних матеріалів, пластмаси – з 3,9% до 3,6%, фармацевтичної продукції – з 4,3% до 3%, руди, шлаків і золи – з 2,7% до 1,5%, паперу і картону – з 2,7% до 2%.

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН зазначає, що виграш України від вступу до Митного союзу складе 6,5-9 млрд. дол. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Якщо подивитися на розрахунки експертів, то при просуванні цим шляхом прямий виграш України становитиме десь, за нашими даними, від 6,5 до 9 млрд. дол. на рік, маю на увазі зростаючі в цьому разіможливості для цілих галузей України», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що у виграші можуть бути: важке машинобудування, сільське господарство, металургійна, хімічна промисловість. «Річне зростання ВВП України складе 1,5-2% тільки від ухвалених адміністративних рішень у сфері інтеграції у зв`язку з відкриттям ринків і зняттям обмежень», - сказав російський прем`єр.

При цьому він підкреслив, що рішення про інтеграцію в Митний союз має прийматиметься з урахуванням оцінок різних експертів. «Усе має проходити в рамках переговорного процесу з експертними оцінками. Причому із залученням експертів різних шкіл, напрямків, поглядів», - сказав В.ПУТІН.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Росію вирішити питання про вилучення у торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що, швидше за все, у червні відбудеться засідання Економічного комітету Українсько-Російської міждержавної комісії. За словами Президента, він попросив прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА ще раз переглянути і порушити питання про вилучення, які заважають збільшити обсяг товарообороту між двома країнами.

«Якщо прибрати вилучення – ми зможемо вийти на 50 млрд. доларів товарообороту. Пам`ятаєте, у попередні роки ми раділи, коли було 30, а буде 50», - сказав Президент України.

Він також висловив думку, що подібне питання потрібно вирішувати вольовим рішенням на вищому рівні.

Японія

Японське агентство з атомної і промислової безпеки піднімає рівень небезпеки аварії на АЕС "Фукусіма-1" з п`ятого до сьомого за оцінками міжнародної шкали ядерних подій.

Приводом для такого рішення став аналіз вимірів радіації, передає Радіо «Свобода».

Це найвища оцінка небезпеки за всю історію аварій на ядерних об`єктах. Раніше сьомий рівень мала тільки катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Аварія на "Фукусімі” стала наслідком найпотужнішого землетрусу 11 березня, внаслідок якого вийшли з ладу системи охолодження реакторів.

Сьогодні на четвертому реакторі АЕС сталася пожежа. За офіційними даними, її вже усунуто.

Сьогодні ж на сході країни був зареєстрований ще один повторний поштовх магнітудою 6,3. Повідомлень про жертви і руйнування не надходило. Попередження про загрозу цунамі теж не оголошувалося. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

(УНІАН)