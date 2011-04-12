Курс НБУ на 13.04.11

Офіційний курс НБУ на 13.04.11100 USD - 796.7400 (12 квітня - 796.3800)100 EUR - 1152.8828 (12 квітня - 1149.4949)10 RUR - 2.8308 (12 квітня - 2.8467)Облікові курси банківських металів на 13.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116423.63 (12 квітня-117028.04)961 XAG 10 Срібло - 3222.02 (12 квітня-3294.62)962XPT10Платина-142616.46(12 квітня-143666.95)964XPD10Паладій-62544.09 (12 квітня-63312.21)

Офіційний курс НБУ на 13.04.11 100 USD - 796.7400 (12 квітня - 796.3800) 100 EUR - 1152.8828 (12 квітня - 1149.4949) 10 RUR - 2.8308 (12 квітня - 2.8467) Облікові курси банківських металів на 13.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-116423.63 (12 квітня-117028.04) 961 XAG 10 Срібло - 3222.02 (12 квітня-3294.62) 962XPT10Платина-142616.46(12 квітня-143666.95) 964XPD10Паладій-62544.09 (12 квітня-63312.21)

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