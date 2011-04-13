Анонс на 13 квітня

* Відбудеться урочисте засідання активу Профспілки працівників Національної академії наук України, присвячене 20-річчю утворення Профспілки.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова. По завершенні засідання КМУ відбудеться брифінг міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги на тему: "Підготовка до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС та стан реалізації Чорнобильських проектів".

* Голова ДПС України Віталій Захарченко проведе оперативну нараду за результатами роботи податкової міліції у першому кварталі 2011 року. Під час наради відбудеться брифінг голови ДПС України Віталія Захарченко і першого заст.голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача.

* Прес-конференція на тему: "Як вплине розвиток продовольчої логістики на якість і вартість продуктового кошика?". Запрошені: Анатолій Розгон, заст.директора Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства; Олексій Чумак, ген.директор оптового ринку "Столичний"; Андрій Ярмак, експерт агроринку.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Володимира Путіна до Києва». Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар та експерт-міжнародник, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Григорій Перепелиця.

* Круглий стіл на тему: «ЗВТ із Європою або Митний союз із Росією - що для України краще?». Організатор - Інститут Горшеніна. Учасники: Олексій Урін, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україну; Ігор Єрмаков, 1-й секретар посольства Республіки Білорусь в Україні; Володимир Корнілов, директор Київської філії Інституту країн СНД; Валерій Чалий, заст.ген.діректора Центру Разумкова; Сергій Козьяков, адвокат; представники АПУ, департаменту ЄС МЗС України; Представництва ЄС в Україні; представники ПР і БЮТ.

* Ініціатори та учасники Податкового і Автомайдану, представники понад 250 громадських і профспілкових організацій України проведуть Народну колегію, яка дасть старт Всеукраїнської громадської акції «Вперед» під гаслом «Влада, - стоп, Народ - вперед». Брифінг народного депутата України Наталії Королевської та організаторів Всеукраїнської громадської акції «Вперед».

* Прес-конференція на тему: "Російський бізнесмен закриває поліклініку відомої української лікарні республіканського значення. 28 000 хворих втратять своє конституційне право на медицину!". Учасники: екс-міністр охорони здоров`я України Микола Поліщук; екс-глава Фонду держмайна України Валентина Семенюк-Самсоненко, директор ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.Марзеева" Андрій Сердюк; головлікар ДУ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України" Світлана Пранік; народний депутат Кирило Куликов, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги, сімейної медицини департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України Зоя Крушинська та ін.

* Відбудеться зустріч Прем`єр-міністра України Миколи Азарова та Прем`єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска.

* Прес-конференція на тему: «Державна підтримка заходів з енергозбереження». Організатор - Державне агентство України з енергоефективності та енергозбереження. Учасники: голова Державного агентства України з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич, директор Департаменту нормативно-правової політики Державного агентства України з енергоефективності та енергозбереження Олена Козловцева.

* Прес-конференція на тему: «Чи добудують в Україні недобудови?», ініційована ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP. Будуть обговорюватися питання: Залучення інвестицій та кредитів для будівництва: що заважає повноцінному відновленню? Судова практика і недобудови: які перспективи в іпотечного кредитування незавершеного будівництва?

* Відбудуться парламентські слухання на тему: "Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян".

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