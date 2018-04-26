Путін in Ukraine: без сюрпризів і без толку...

Вчорашній візит до України прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна, використовуючи військову термінологію, залишив відчуття... холостого пострілу. І напередодні візиту, і в процесі, і до останньої хвилини всі очікували якогось відчутного результату, проте - марно.

Як і передбачала більшість українських експертів і журналістів, основним питанням для обговорення під час візиту Путіна до Києва було питання приєднання України до Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану. Припущення підтвердилися.

Однак, судячи з усього, Україна вирішила продемонструвати, якщо не категоричну відмову від приєднання, то, у всякому разі, неготовність на даний момент офіційно обговорювати цю тему.

Нестиковки почалися за тиждень до зустрічі

Візит Путіна на 12 квітня заздалегідь не планувався. Принаймні, ще в березні в українських навколоурядових колах про це ніхто не говорив. Неофіційна інформація про візит з`явилася в пресі 1 квітня. Джерела в уряді України повідомили, що 12 квітня може бути проведене засідання міжурядового українсько-російського Комітету з питань економічного співробітництва.

Вже 5 квітня з`явилося підтвердження, що анонс приїзду Путіна не був першоквітневим жартом. Про очікуваний приїзд московського гостя повідомили прес-служби українського уряду і прем`єра РФ. Причому з московського повідомлення випливало, що Путін не збирається проводити засідання міжурядової комісії, а лише має намір погодити дату цієї зустрічі.

Однак, вже 6 квітня прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що наступного тижня (11-17 квітня) в Києві пройде те саме, чергове засідання. Враховуючи, що український прем`єр 13-го квітня планує вилетіти з чотириденним візитом до Китаю, здогадатися про яку дату він говорив було не важко.

У цьому випадку, схоже, інформаційно "переміг" Путін. Засідання комітету 12 квітня так і не відбулося. Натомість, було вирішено, що перший віце-прем`єр України Андрій Клюєв і його російський колега Ігор Шувалов проведуть засідання «групи високого рівня», а також відбудеться зустріч співголів міжурядового комітету - прем`єрів Миколи Азарова і Володимира Путіна. Але це була, мабуть, єдина "перемога" прем`єра Росії 12 квітня в Києві.

І без Митного союзу Україні є що обговорювати

Засідання «групи високого рівня» відбулося вранці у вівторок. Причому з преси на короткий «протокол» на початку заходу запросили лише телеператоров і фотокорів. Заявлений раніше підхід до преси після зустрічі скасували.

Ближче до 16.00 у Клубі Кабміну почалася зустріч прем`єр-міністрів двох країн.

У своєму вступному слові Микола Азаров, схоже, намагався показати присутнім членам російської делегації і журналістам, що для України питання вступу до Митного союзу не є актуальним. І є серйозніші проблеми двостороннього співробітництва, що потребують якнайшвидшого вирішення. Насамперед, відзначив Азаров, необхідно нарешті вжити заходів щодо ліквідації або мінімізації обмежень у взаємній торгівлі. У цьому контексті він нагадав, що Росія досі не виділила квоти на безмитне ввезення цукру з України, обіцяні ще в середині минулого року. Також він підкреслив, що до цих пір немає жодних кроків з боку РФ з підготовки нової угоди про закупівлю Україною газу та надання гарантій поставок газу для транзиту через Україну до Європи.

Азаров у черговий раз запросив російські компанії брати участь в модернізації ГТС і розробці альтернативних джерел газу в Україні, а також закликав уряд РФ прискорити роботу з оцінки активів підприємств для інтеграції, в тому числі «Газпрому», щоб знайти оптимальний варіант для створення СП з «Нафтогазом». Говорив Азаров і про перспективи співпраці в транспортній, космічній сферах.

Про Митний союз український прем`єр згадав лише мимохідь. За його словами, Україна «спостерігає» за розвитком МС. Ніби, підкреслюючи небажання говорити про інтеграцію в МС, Азаров зробив акцент на планах співпраці з його членами на двосторонній основі. Нагадавши про обмеження в торгівлі з боку Росії (цукор і ще кілька позицій), український прем`єр висловив сподівання, що ці обмеження не будуть введені іншими країнами МС.

«Ми спостерігаємо за формуванням і розвитком Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану і, безумовно, розраховуємо, що набуття чинності Митного кодексу не вплине негативно на умови торгово-економічного співробітництва Росії, а торгові обмеження кожної держави-члена цього союзу в торгівлі з Україною не будуть поширюватися на інших учасників даного об`єднання», - сказав Азаров.

Він також підкреслив необхідність досягти договірного та правового врегулювання торговельних відносин з країнами МС відповідно до міжнародної практики і необхідність мінімізації збитків, які можуть бути в результаті перегляду спеціальних захисних та антидемпінгових заходів.

Хто про що, а Росія про Митний союз

У свою чергу, Володимир Путін, схоже, пропустив повз вуха весь спіч Азарова. Він не прокоментував практично жодного питання, порушеного українським прем`єром. Майже відразу російський прем`єр зосередився на рекламуванні Митного союзу і на тих плюсах, які може отримати від приєднання до нього Україна. І при цьому постарався розвіяти побоювання, що інтеграція України в МС може якось перешкодити її інтеграції в ЄС.

Прем`єр РФ заявив, що Україна не має підстав побоюватися проблем з Європейським Союзом у разі приєднання до Митного союзу. «Вони не повинні виникнути і не виникатимуть», - сказав Путін. Втім, цим гаслом і обмежився, не зумівши докладно обґрунтувати свою думку.

Водночас, він розповів про досить значний виграш, який "світить" Україні у випадку приєднання до МС. «Якщо подивитися на розрахунки експертів, то за умов просування цим шляхом прямий виграш України буде складати десь, за нашими даними, від 6,5 до 9 млрд. дол. на рік, маю на увазі зростаючі в цьому випадку можливості для цілих галузей України », - сказав він. У виграші, відзначив Путін, можуть бути такі галузі, як важке машинобудування, сільське господарство, металургійна, хімічна промисловість. «Річне зростання ВВП України складе 1,5-2% тільки від прийнятих адміністративних рішень у сфері інтеграції у зв`язку з відкриттям ринків та зняттям обмежень», - сказав російський прем`єр. Втім, українська сторона, або як мінімум, громадськість вже звикли "включати" настороженість у тих випадках, коли брати-слов`яни намагаються впарити нам ЩОСЬ, при цьому особливо акцентуючи на безумовній вигоді для України.

І, ніби, підкреслюючи, що його заяви є лише закликом «подумати», зазначив, що рішення про інтеграцію до Митного союзу Україна, безумовно, повинна приймати з урахуванням оцінок експертів. «Все має відбуватися в рамках переговорного процесу з експертними оцінками. Причому із залученням експертів найрізноманітніших шкіл, напрямків, поглядів, для того, аби рішення приймалися, як кажуть у нас в народі, тверезо», - сказав Путін і запросив Азарова 7 червня до Москви для участі у засіданні Комітету з економічного співробітництва. «До речі, хочу вас запросити до Москви 7 червня для участі в черговому засіданні комітету з питань економічного співробітництва, де будуть наші колеги з Казахстану і Білорусі», - сказав Путін.

Враховуючи, що були згадані прем`єри країн МС, а засідання українсько-російського міжурядового комітету проходять зазвичай у кінці квітня, деякі присутні вирішили, що мова йде про засідання глав урядів Митного союзу. Такий варіант підтвердили і представники уряду Росії. Однак, пізніше під час заяви для преси після зустрічі прем`єрів, перший заступник Путіна Шувалов уточнив, що 7 червня пройде саме двостороннє засідання. Тоді питання: що на ньому будуть робити колеги Путіна і Азарова з Казахстану та Білорусі? Такий формат раніше не застосовувався. Хоча, не виключено, що на цю ж дату призначено, або буде призначено, проведення в Москві якогось заходу по лінії Митного союзу.

За підсумками переговорів сказати виявилося нічого

У результаті візиту Путіна до Києва 12 квітня виявилося, що головним учасникам зустрічі практично нічого сказати журналістам за результатами власне домовленостей.

Перші віце-прем`єри Клюєв та Шувалов, зробивши малозмістовні заяви для преси про те, що роботи багато, але вона не завжди виконується належними темпами через бюрократичні підходи, подякували пресі за увагу і з посмішками залишили зал для прес-конференції. І це незважаючи на те, що буквально перед початком зустрічі з журналістами прес-служба українського уряду повідомила, що передбачено по 2 питання від українських і російських ЗМІ. Відзначу, що заява Азарова, не кажучи вже про відповідь на питання, не планувалася спочатку. Також відмінили і підхід до журналістів Путіна після його зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем.

Прес-секретар російського прем`єра практично в останній момент повідомив, що підхід скасовується через те, що співрозмовники прийняли рішення продовжити зустріч.

Аргумент, втім, непереконливий. Напевно, причиною було все ж те, що Путіну не вдалося досягти очікуваного результату - хоч якоїсь конкретики від керівництва України про перспективу приєднання до Митного союзу.

Якщо було б що сказати - у російсько-українських VIP-ів знайшлася б можливість це зробити. Наприклад, 27 квітня 2010 року під час візиту до Києва Путін після зустрічі з Януковичем вирішив зробити підхід до преси фактично для того, аби зробити заяву про те, що Юлія Тимошенко, будучи прем`єр-міністром, не заперечувала проти продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території Україна. І той факт, що рішення зробити підхід прийняли вже після півночі жодним чином його не зірвало. Тому що - була термінова потреба озвучити і оперативно донести до громадськості певну інформацію. Підхід тоді організували екстрено, попередивши журналістів за 20 хвилин. Встигли на нього практично всі...

Водночас, під час нинішнього візиту сторони, безумовно, подбали про відпочинок і спокій і журналістів, і громадськості, і експертів, і опозиції... Приводів турбувати нічний спокій двох країн, за підсумками візиту, цього разу не знайшлося...

Юрій Ходжаян (УНІАН)

P.S.До речі, щось російському прем`єру в плані результативності та ефективності не дуже щастить під час його візитів в стольний град Київ. Згадаймо - найбільш обговорюваним результатом його приїзду в жовтні минулого року стали знову-таки не підсумки переговорів, а... плітки на тему "що у нього з обличчям". Загримований чи то синяк, чи то результат уколу батоксу під оком російського прем`єра і його неприродна міміка досить ефективно "заретушували" відсутність реальних зрушень у справах міждержавних.