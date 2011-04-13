Янукович: євроінтеграційний курс залишається незмінним для України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що євроінтеграційний курс залишається незмінним для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ сьогодні у Києві.

«Європейська інтеграція є і залишається незмінним пріоритетом зовнішньої політики нашої державим», - підкреслив Президент.

Він поклав велику надію на головування Польщі в ЄС у другому півріччі цього року. «Ми, безумовно, розраховуємо, що під час головування Польщі у другому півріччі ми будемо спільно шукати шляхи нашої інтеграції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Д.ТУСК наголосив, що Україна може завжди розраховувати на підтримку Польщі.

Під час зустрічі було також обговорено питання двостороннього співробітництва, яке, на переконання обох сторін, є дружнім і має перспективу.

Зокрема, Президент України висловив думку, що зростання економік в цілому та товарообігу між двома країнами дає добру перспективу.

Згадав В.ЯНУКОВИЧ і те, що в цьому році Україна буде святкувати 20-ту річницю Незалежності, а також 20-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Крім того, в ході розмови В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що найближчими днями в Україні буде проходити міжнародна конференція, присвячена 25-річчю Чорнобильської трагедії.

«Ми раді будемо вітати Президента Польщі КОМАРОВСЬКОГО на цій конференції», - сказав Президент України.

За його словами, ця конференція є дуже актуальною сьогодні і у зв’язку з трагедією в Японії на АЕС «Фукусіма-1». На його думку, світ вчергове переконався, що лише спільними зусиллями можна долати подібні катастрофи.