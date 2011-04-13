В Одесі створена Конфедерація підприємців найбільших ринків

Конфедерація підприємців восьми найбільших ринків Одеської області, зокрема промтоварного «7-й кілометр», «Успіх», «Північний» тощо, яку створено напередодні в Одесі, доручила координатору цього об`єднання Василю КУЛІНІЧУ взяти участь 13 квітня у роботі Народної колегії в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Конфедерації підприємців Сергій ДАРІЄНКО увечері 12 квітня на зустрічі з народним депутатом України Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ і лідером депутатської фракції «Батьківщина» в Одеській облраді Сергієм ВЕСЕЛОВИМ.

С.ДАРІЄНКО підкреслив, що «представники малого і середнього бізнесу вкрай зацікавлені в об`єднанні зусиль для захисту економічних і правових інтересів від правоохоронних і фіскальних органів».

«Ми зацікавлені, - відзначив він, - в ухваленні пакету законів, підготовлених для розгляду Народною колегією, яка дасть старт Всеукраїнській громадській акції "ВПЕРЕД" під гаслом "Влада - СТОП, народ - ВПЕРЕД".

Н.КОРОЛЕВСЬКА констатувала, що на Народну колегію запрошені представники близько 250 громадських організацій з усіх регіонів України. «Формат громадських організацій вже виходить за рамки виключно руху підприємців», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона нагадала, що перший пакет народних реформ у кількості 7 законопроектів вже зареєстровано в парламенті. «Наступний пакет законопроектів, над якими ми працюємо і який у квітні-травні буде зареєстровано в парламенті, - це другий рівень народної реформи – детінізація економіки», - сказала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначає, що концепція детінізації буде презентована до кінця квітня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, ініціатори і учасники Податкового і АвтоМайдану, представники понад 250 громадських і профспілкових організацій України проводять в столичному Будинку вчителя Народну колегію, яка дасть старт Всеукраїнській громадській акції «ВПЕРЕД» під гаслом «Влада, - СТОП, Народ - ВПЕРЕД».