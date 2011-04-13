Переговори про спрощення оформлення віз для українців відбудуться 5-6 травня у Брюсселі

Перший раунд переговорів з Єврокомісією стосовно внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз відбудеться 5-6 травня у Брюсселі.

Тоді ж проходитиме шосте засідання Спільного комітету експертів з реалізації Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

До порядку денного переговорів внесені питання розширення категорій громадян, які могли б скористатися візовим спрощенням, запровадження режиму безвізових поїздок для власників службових паспортів України, поетапного скасування візових зборів для всіх категорій громадян України, подальшого врегулювання діяльності візових посередників, уніфікації переліку документів, що подаються громадянами для оформлення шенгенських віз.

11 квітня на засіданні у Люксембурзі Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС затвердила мандат Єврокомісії на переговори з Україною стосовно внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз.

Розпорядженням Президента України від 25 листопада 2010 року № 1145 утворено делегацію України для участі у переговорах з Єврокомісією стосовно внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, яку очолює заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.