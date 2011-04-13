Розпочато продаж пакетів корпоративної гостинності на матчі УЄФА ЄВРО-2012

12 квітня розпочався продаж пакетів корпоративної гостинності на матчі Чемпіоната ЄВРО-2012 - «Престиж-клуб УЄФА ЄВРО 2012», повідомили УНІАН в компанії UEFA Events S.A.

Загальна кількість пакетів для програми корпоративної гостинності становить 60 000 місць (із загальної кількості 1 400 000 доступних квитків).

Наявні два основних види пакетів: «Платиновий престиж-клуб» (надає право доступу до приватного скайбоксу) та «Золотий престиж-клуб» (право доступу до зони гостинності бізнес-класу). Пакети «Престиж-клубу» включають квитки на найкращі місця на стадіоні, вишукані страви, спеціальну розважальну програму до та після матчу тощо.

Довідка УНІАН.UEFA Events S.A. – це дочірня компанія, що повністю належить УЄФА, створена з метою керування комерційними операціями Європейського футбольного союзу та організації заходів. У її завдання входить генерація доходів від медіаправ, спонсорства, ліцензування та програм гостинності на всіх професійних турнірах серед національних команд і клубів, а також ведення справ з комерційними партнерами.

Австрійська компанія DO & CO, обрана УЄФА ексклюзивним постачальником послуг гостинності та ресторанного обслуговування фінальної частини УЄФА ЄВРО 2012 у Польщі та Україні.

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року (УЄФА ЄВРО 2012). Фінальний турнір XIV чемпіонату Європи пройде з 8 червня по 1 липня 2012 року в Україні та Польщі. Утретє вирішальну стадію континентальної першості спільно прийматимуть дві країни (після Бельгії/Нідерландів у 2000-му та Австрії/Швейцарії в 2008-му).

Чемпіон Європи визначиться у 31 матчі за участю 16 національних збірних. Востаннє в історії турніру буде використаний формат - чотири групи по чотири команди. З наступного розіграшу - в 2016 році - кількість учасників фінального етапу збільшиться до 24-х.

Поєдинки УЄФА ЄВРО 2012 прийматимуть вісім міст: Київ, Донецьк, Львів і Харків - в Україні та Варшава, Вроцлав, Гданськ та Познань - у Польщі. Матч-відкриття відбудеться 8 червня у Варшаві, а фінал - 1 липня в Києві. Щонайменше 1 400 000 уболівальників безпосередньо на стадіонах спостерігатимуть за іграми, котрі транслюватимуться у прямому ефірі на більш ніж 200 країн світу.