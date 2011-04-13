Головне на 13 квітня

Енергетика

Кабінет Міністрів України не закладатиме інвестиційну складову в тарифи на газ для споживачів.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

У повідомленні зазначається, що українську газо- і нафтовидобувну галузь потрібно максимально розвивати, щоб збільшити власний видобуток і, відповідно, вплинути на цінову політику щодо енергоносіїв. Проте це жодним чином не повинно вплинути на тарифи для споживачів.

За словами прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, розвиток власної видобувної галузі – основний вихід зі складної ситуації, коли різко і непрогнозовано коливаються світові ціни на енергоносії.

Зокрема, значне зростання цін на нафту, що спостерігався останнім часом, вкотре показало залежність від світових викликів практично всіх країн. Україна не є винятком.

«Уряду вдалося уникнути відповідного зростання цін в Україні завдяки застосуванню низки заходів, ситуація потребує кардинального рішення. На відміну від сусідніх країн, ціни ми утримуємо в прийнятному коридорі», – зазначається в повідомленні.

Водночас розвиток власного видобутку – справа тривалого часу і значних капіталовкладень. Потрібні масштабні інвестиції, які окупляться лише через роки. За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, на розвиток газодобувної галузі, зокрема, будуть спрямовані додаткові кошти, які одержані від підвищення тарифів на газ для населення – це більш як 1,2 млрд. грн.

Також будуть застосовані заходи з пошуку інших джерел фінансування, зокрема, для розвитку українського видобутку залучатимуться кошти інвесторів.

Крім того, можливе вкладання в нарощування темпів української газо- і нафтовидобутку і державних грошей.

«Проте у будь-якому разі витрати на модернізацію галузі не будуть закладені в нові тарифи. Саме на такій позиції наполягає уряд, хоча питання формування ціни на газ належать до компетенції Національної комісії регулювання електроенергетики України, яка є незалежним органом і встановлює роздрібні ціни на природний газ для потреб населення», – говориться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що пропозиції НКРЕ щодо планомірного збільшення тарифів на газ для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня зараз не знаходять підтримки з боку уряду. «Позиція уряду – недопущення надалі зростання цін на газ. Модернізація української видобувної галузі у будь-якому разі не має стати вантажем для споживачів», – наголошується в повідомленні.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік енергогенеруючих і енергорозподільних компаній, державні пакети акцій яких підлягають приватизації поточного року. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 11 квітня п.р. № 310-р, оприлюдненому на урядовому сайті.

Відповідно до тексту розпорядження, цього року на продаж планується виставити 25% держпакету акцій ВАТ «Дніпроенерго» (номінальна вартість пакету - 37 млн. 296 тис. 450 грн.), 45,1% ВАТ «Західенерго» (57 млн. 689 тис. 770 грн.), 50% АК «Вінницяобленерго» (15 млн. 486 тис. 830 грн.), 50% ВАТ «Дніпрообленерго» (29 млн. 958 тис. 090 грн.), 40,06% «Донецькобленерго» (32 млн. 808 тис. 593,75 грн.), 50% ВАТ «Закарпаттяобленерго» (15 млн. 575 тис. 405,25 грн.), 25% АК «Київенерго» (6 млн. 772 тис. 767,5 грн.), 45% «Крименерго» (19 млн. 458 тис. 862,25 грн.), 25,99% ВАТ «Тернопільенерго» (3 млн. 970 тис. 579,75 грн.), 21% ВАТ «Черкасиобленерго» (7 млн. 790 тис. 663,75 грн.), 45% ВАТ «Чернівціобленерго» (6 млн. 387 тис. 826,5. грн.)

Державний пакет акцій у розмірі 21% статутного капіталу ВАТ "Черкасиобленерго" продається разом з 25% пакетом акцій, які належать ЗАТ "УкрЕСКО", за узгодженням із ЗАТ "УкрЕСКО".

Кабінет Міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Так, затвердили на минулому чи позаминулому засіданні», - сказав він.

При цьому міністр уточнив, що уряд поки що не направляв проект мирової угоди до Стокгольмського арбітражу.

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН пообіцяв доручити віце-прем`єр-міністрові РФ Ігорю СЕЧИНУ 19 квітня обговорити з урядом України питання обґрунтованості формули ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати вчорашньої зустрічі з В.ПУТІНИМ.

«Прем`єр-міністр Росії пообіцяв доручити своєму заступникові І.СЕЧИНУ під час його візиту до України 19 квітня обговорити з урядом України питання обґрунтованості формули ціноутворення на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ, міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ в переговорах з І.СЕЧИНИМ використовувати всі аргументи, інформацію і аналіз, які є в України щодо ціноутворення на газ, як для України, так і для країн Європи.

Росія і Україна не домовлялися переглянути принципи ціноутворення на газ, а лише погодилися ще раз проаналізувати контракти.

Про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».

"Ми не домовилися про перегляд принципів ціноутворення. Ми виходимо з того, що є контракт, контракт діє і його треба виконувати", - сказав глава уряду РФ.

Разом з тим українська влада, за його словами, продовжує порушувати цінове питання і стверджує, що в контракті є "проблемні питання".

"Я обіцяв, що ми подивимося цінову характеристику ціноутворення. Ми готові уважно прочитати ще раз наші домовленості, і, якщо там є щось таке, що дійсно призводить до певних неточностей ціноутворення, ми готові на це подивитися", - сказав російський прем`єр.

"В цілому у нас принципи ціноутворення однакові стосовно всіх наших партнерів. Якщо наші українські друзі вважають, що там є неточності, ми готові на це подивитися. Подивимося, подумаємо, як облаштовувати на більш тривалу віддалену перспективу відносини", - сказав В.ПУТІН.

"Повторюю ще раз і хочу, щоб це розумілося однозначно всіма учасниками процесу: діючий контракт функціонує і має виконуватися", - сказав глава уряду РФ.

Україна під час міжнародної конференції, присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи, розраховує отримати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС,.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр з надзвичайних ситуації Віктор БАЛОГА.

«19 квітня у Києві пройде конференція зі збору коштів на чорнобильські проекти. Учасники конференції планують зробити додаткові внески. Україна розраховує, що більшу частину необхідних коштів буде виділено», - сказав В.БАЛОГА.

Він повідомив, що за підтримки світової спільноти на ЧАЕС реалізується план заходів, головною метою якого є спорудження нового безпечного конфайнменту, також будується нове сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 та реалізуються проекти зі створення інфраструктури щодо поводження з радіоактивними відходами. За словами В.БАЛОГИ, саме ці проекти фінансуються з міжнародних фондів, і дефіцит коштів нині становить близько 740 млн. євро, які Україна планує отримати під час міжнародної конференції.

Крім того, міністр зазначив, що для того, аби повністю зняти ЧАЕС з експлуатації, потрібно звільнити всі енергоблоки від ядерного палива. «Доки залишається хоча б одна паливна збірка, енергоблок вважається діючою ядерною установкою. На ній повинні працювати всі системи безпеки», - наголосив В.БАЛОГА.

Крім того, він додав, що забезпечувати роботу системи повинна велика кількість персоналу, наразі це близько 3,5 тис. осіб.

У той же час В.БАЛОГА сказав про необхідність повного зняття ЧАЕС з експлуатації найближчими роками.

Рівень радіації в окремих районах США й Канади дещо підвищився через аварію на японській АЕС "Фукусіма-1".

Як повідомляє NEWSru, на слуханнях у Конгресі США глава федерального Агентства із захисту навколишнього середовища Ліза ДЖЕКСОН заявила: "Агентство не чекає, що рівень радіації в повітрі чи у воді в США досягне небезпечного рівня. Всі дані вказують на те, що він дещо підвищився в деяких районах, та все одно значно нижчий за той поріг, який можна вважати проблематичним".

Раніше невелика кількість радіоактивних частинок, які потрапили в повітря після аварії на "Фукусімі-1", досягла окремих районів західного узбережжя США, зокрема, в штаті Каліфорнія.

Проте, як запевнили фахівці Агентства з охорони довкілля, жодної загрози для здоров`я населення радіоактивні речовини не становлять.

Крім того, невелике радіоактивне випромінювання було зафіксоване в декількох вантажах, що прибули в США з Японії повітрям шляхом.

Після аварії на "Фукусімі-1" американська влада з метою обережності почали перевірку пасажирів, які прибували з Японії, і вантажів на предмет радіоактивного випромінювання.

У канадській провінції Онтаріо зареєстровано підвищення рівня радіоактивності, яке не загрожує здоров`ю людей. Як повідомив журналістам міністр енергетики провінції Бред ДАГІ, зростання кількості радіоактивних часток зовсім незначне.

За відомостями Канадської комісії з ядерної безпеки й міністерства охорони здоров`я Канади, сліди радіоактивних викидів з АЕС в Японії досягли території Канади з атмосферними потоками.

Як відзначили експерти, одержані дані не вказують на збільшення радіоактивності вище встановленої норми.

Головний медичний фахівець провінції Онтаріо Арлен КІНГ запевнила, що всі місцеві й імпортовані продукти пройшли перевірку, і рівень вмісту в них шкідливих речовин нижчий від встановлених санітарних норм.

Вміст радіоактивного йоду-131 у взятих за 15 кілометрів на північ від аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" пробах морської води перевищив норму в 23 рази, що є дуже високим рівнем з 2 квітня, коли компанія-оператор АЕС TEPCO почала власні дослідження води.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомляє TEPCO.

"Ми вважаємо, що існує тенденція розповсюдження радіоактивних речовин в океані в північному напрямку, але точно сказати, яким чином розповсюджуватиметься радіація в океані, важко. Ми маємо намір посилити спостереження за станом океанських вод, зокрема, посилити моніторинг районів, де виявлені високі рівні радіації", - повідомило Агентство з питань ядерної і промислової безпеки Японії (NISA).

За даними Міністерства науки й технологій Японії, у взятих 11 квітня пробах морської води в 30-кілометровій морській зоні в районі аварійної АЕС, вміст йоду-131 перевищив допустимі норми в 2,2 разу, що означає найсерйозніше підвищення рівня радіації з часу початку здійснення міністерством вимірів 23 березня. У воді, взятій фахівцями міністерства, вміст йоду-131 становив 88,5 беккерелів на літр. У тих же пробах виявлено радіоактивний цезій-137 в обсягу 71 беккерель на літр.

На сьогодні радіоактивні викиди на японській АЕС «Фукусіма-1» становлять не більше ніж 10% викидів після аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Що стосується радіоактивного забруднення, то сумарний викид радіонуклідів поки що відповідає 10% викидів Чорнобиля», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, нині відбувається суперечка, яка аварія складніша - на ЧАЕС чи на «Фукусімі-1».

В.ЯЗЄВ вважає, що ситуація в Японії складніша, оскільки аварію на «Фукусімі» слід розглядати всередині великомасштабної катастрофи, викликаної землетрусом і цунамі.

За його словами, потужність зруйнованих реакторів в Японії майже вчетверо більша, ніж на ЧАЕС. Крім того, безпосередньо на японській станції зберігається відпрацьоване паливо, чого не було в Чорнобилі.

«На японській АЕС безповоротно втрачено 4 блоки. На ЧАЕС було втрачено один, а через півроку після аварії 1-й, 2-й і 3-й реактори були запущені в роботу», - сказав він. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

Фінанси

Сьогодні стартувала Всеукраїнська громадянська акція «Вперед», серед цілей якої відставка уряду і проведення «Народних реформ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила автор законопроектів «Народні реформи», народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на брифінгу в Києві в рамках проведення Народної колегії акції «Вперед».

Вона повідомила, що для проведення акції об`єдналися представники Податкового і Автомобільного майданів, представники громадських організацій, «всі ті, хто розуміє, що в країні потрібно змінити ситуацію»

«Ми чітко визначили цілі, й завдання-мінімум - це відставка уряду АЗАРОВА, завдання-максимум - це проведення «Народних реформ», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, основна мета акції - встановити жорсткий контроль суспільства над владою, забезпечити соціальний діалог влади з суспільством, дати суспільству альтернативний шлях соціального і економічного розвитку

«Ми хочемо не тільки критикувати й не тільки заперечувати те, що робиться неправильно, ми сьогодні підготували пакет законопроектів, які вже зареєстровані в парламенті, і вважаємо, що це та реальна альтернатива тим репресивним методам, які застосовує влада», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

В рамках акції 14 квітня заплановано проведення координаційної ради акції «Вперед» і затвердження плану-графіка, з 20 квітня проводитиметься агітаційна робота на місцях, з 26 квітня - проведення заходів на місцевому рівні, 19 травня - проведення акції під стінами Верховної Ради України, 20 травня - чергове засідання Народної колегії, на якому буде підбито підсумки і складено план подальших дій.

В цілому, як повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА, акція відбуватиметься в 4 етапи: перший етап - «Весняний марш протесту», другий етап - «Літня самоорганізація» (робота в регіонах із завершення формування ініціативних груп), третій етап - «Осінній наступ», четвертий етап - «Всеукраїнський Щит Свободи». «Це щит, який ми збудуємо від Львова до Луганська машинами і стоятимемо до тих пір, доки не будуть ухвалюватись ті рішення, які, ми вважаємо, сьогодні здатні врятувати економіку», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми сподіваємося, що та справа, яку ми починаємо, дозволить зупинити те беззаконня, що коїться, і дозволить спрямувати рух економіки України на шлях розвитку, а не на шлях руйнування», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Національний банк України до кінця травня цього року планує ввести індекс депозитних ставок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку Олександр ДУБИХВОСТ під час круглого столу «Чи добудують в Україні недобуди?».

«Зараз Національний банк спільно з великими банками і агентством "Рейтер" готує, і вже фактично з двадцятих чисел починається тестування, і до кінця травня, думаю, почнеться експлуатація індексу депозитних ставок, який стане базою для впровадження плаваючих ставок», - сказав він.

Представник Нацбанку відзначив, що сьогодні всі ризики зміни відсоткової ставки банки закладають в ціну кредиту.

За його словами, якщо ставка, що фіксується, за іпотекою сьогодні становить близько 20%, то плаваюча ставка – близько 16%.

«Ми маємо ситуацію, коли плаваюча ставка дає виграш для клієнта, тому що в угоді відсутній відсотковий ризик для банку», - сказав представник НБУ.

Нацбанк при введенні індексу планує дати роз`яснення банкам щодо його використання.

О.ДУБИХВОСТ уточнив, що індекс може використовуватися як в іпотечному кредитуванні, так і забудовниками при випуску облігацій.

«Довгострокові кредити можна буде брати під цю ставку, можна буде випускати боргові інструменти», - сказав він.

У першому кварталі 2011 року Державна податкова служба України відшкодувала платникам податків 8,9 млрд. грн. ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, кількість підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, збільшилася в 1,5 разу – до 35 платників податків.

«У півтора рази фактично збільшилася кількість платників податків, які одержуватимуть автоматичне відшкодування, тобто було 24 підприємства, зараз їх кількість збільшується до 35», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, сума ПДВ, заявлена даними підприємствами до відшкодування, становить близько 3 млрд. грн.

Невелику кількість підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, В.ЗАХАРЧЕНКО пояснює невиконанням одного із 16 критеріїв для отримання такого права, а саме це виплата заробітної плати працівникам підприємства впродовж останніх чотирьох кварталів на рівні не нижчому від 2,5 мінімальні заробітні плати.

При цьому В.ЗАХАРЧЕНКО прогнозує збільшення кількості підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. «До середини цього року кількість таких платників податків збільшиться в рази», - сказав він.

Кабінет міністрів затвердив нові правила продажу непродовольчих товарів фізичним особам у розстрочку.

Відповідна постанова №383 від 30 березня розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які мають постійний дохід незалежно від місця проживання.

Перелік товарів, що продаються у розстрочку, визначає суб’єкт господарювання самостійно.

Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, який укладається між суб’єктом господарювання та фізичною особою.

Договір укладається за умови пред’явлення покупцем паспорта і довідки для придбання товарів у розстрочку (додаток), що видається за місцем роботи (навчання), а непрацюючим пенсіонерам - органом, що призначив пенсію.

Довідка для придбання товарів у розстрочку видається підприємством (установою, організацією) особам, які перебувають у трудових відносинах з цим підприємством (установою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не менш як три місяці і постійно отримують заробітну плату (стипендію).

Довідка не видається фізичним особам, у яких утримання за виконавчими документами становлять 50% заробітної плати (стипендії, пенсії).

Підприємства (установи, організації) можуть видавати фізичним особам лише одну довідку.

Наступна довідка може бути видана фізичним особам тільки за умови проведення розрахунку в повному обсязі за товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою.

Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб’єкта господарювання на суму, що відповідає ціні товару, проданого у розстрочку, можуть нараховуватися відсотки, розмір яких встановлюється договором.

У разі, коли особи, які придбавають товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50% їхньої зарплати (стипендії, пенсії), суб’єкт господарювання під час продажу товарів у розстрочку визначає суму розстрочки з таким розрахунком, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на оплату товару, що продається у розстрочку, не перевищувала 50% відповідної місячної зарплати (стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані у розпорядження покупця, переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку.

Сума розстрочки, що надається, не повинна перевищувати розміру тримісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у разі продажу товарів з розстроченням платежу на шість місяців, шестимісячної - з розстроченням платежу на дванадцять місяців, дванадцятимісячної - з розстроченням платежу на двадцять чотири місяці. Зазначені обмеження не стосуються випадків продажу транспортних засобів.

У разі, коли вартість товарів перевищує граничну суму розстрочки, під час отримання товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою чи через банківські установи.

На товари, придбані у розстрочку, поширюються гарантійні строки обслуговування (ремонту) або гарантійна заміна, встановлені для товарів, що продаються у роздрібній торговельній мережі з розрахунком без розстрочки.

Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів здійснюються за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на товари, продані у розстрочку, не тягне за собою перерахунку.

Суб’єкт господарювання під час продажу у розстрочку від одного до п’яти років транспортних засобів визначає суму розстрочки в національній грошовій одиниці.

У разі придбання товару неналежної якості та вимоги покупця розірвати договір розрахунки з ним у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі.

Кошти, сплачені за товар, у тому числі відсотки за придбання товару у розстрочку, повертаються покупцеві у день розірвання договору, або за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Під час заміни товару неналежної якості на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.

Під час заміни товару неналежної якості на товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

Розрахунки за продані у розстрочку товари проводяться один раз на місяць у строки, визначені договором.

За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані у розстрочку товари з покупців стягується відсоток у розмірі, який обумовлений договором.

Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк черговий платіж за проданий у розстрочку товар, продавець має право вимагати повернення проданого товару.

(УНІАН)