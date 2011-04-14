Курс НБУ на 14.04.11

05:15, 14 квітня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.04.11100 USD - 796.9300 (13 квітня - 796.7400)100 EUR - 1154.9906 (13 квітня - 1152.8828)10 RUR - 2.8346 (13 квітня - 2.8308)Облікові курси банківських металів на 14.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116192.39 (13 квітня-116423.63)961 XAG 10 Срібло-3205.25 (13 квітня-3222.02)962XPT10Платина-142092.62(13 квітня-142616.46)964XPD10Паладій-61443.30 (13 квітня-62544.09)

Офіційний курс НБУ на 14.04.11

100 USD - 796.9300 (13 квітня - 796.7400)

100 EUR - 1154.9906 (13 квітня - 1152.8828)

10 RUR - 2.8346 (13 квітня - 2.8308)

Облікові курси банківських металів на 14.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-116192.39 (13 квітня-116423.63)

961 XAG 10 Срібло-3205.25 (13 квітня-3222.02)

962XPT10Платина-142092.62(13 квітня-142616.46)

964XPD10Паладій-61443.30 (13 квітня-62544.09)

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