Курс НБУ на 14.04.11
05:15, 14 квітня 2011Різне
0
Офіційний курс НБУ на 14.04.11100 USD - 796.9300 (13 квітня - 796.7400)100 EUR - 1154.9906 (13 квітня - 1152.8828)10 RUR - 2.8346 (13 квітня - 2.8308)Облікові курси банківських металів на 14.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116192.39 (13 квітня-116423.63)961 XAG 10 Срібло-3205.25 (13 квітня-3222.02)962XPT10Платина-142092.62(13 квітня-142616.46)964XPD10Паладій-61443.30 (13 квітня-62544.09)
Офіційний курс НБУ на 14.04.11
100 USD - 796.9300 (13 квітня - 796.7400)
100 EUR - 1154.9906 (13 квітня - 1152.8828)
10 RUR - 2.8346 (13 квітня - 2.8308)
Облікові курси банківських металів на 14.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-116192.39 (13 квітня-116423.63)
961 XAG 10 Срібло-3205.25 (13 квітня-3222.02)
962XPT10Платина-142092.62(13 квітня-142616.46)
964XPD10Паладій-61443.30 (13 квітня-62544.09)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter