Курс НБУ на 14.04.11

Офіційний курс НБУ на 14.04.11100 USD - 796.9300 (13 квітня - 796.7400)100 EUR - 1154.9906 (13 квітня - 1152.8828)10 RUR - 2.8346 (13 квітня - 2.8308)Облікові курси банківських металів на 14.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116192.39 (13 квітня-116423.63)961 XAG 10 Срібло-3205.25 (13 квітня-3222.02)962XPT10Платина-142092.62(13 квітня-142616.46)964XPD10Паладій-61443.30 (13 квітня-62544.09)

Офіційний курс НБУ на 14.04.11 100 USD - 796.9300 (13 квітня - 796.7400) 100 EUR - 1154.9906 (13 квітня - 1152.8828) 10 RUR - 2.8346 (13 квітня - 2.8308) Облікові курси банківських металів на 14.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-116192.39 (13 квітня-116423.63) 961 XAG 10 Срібло-3205.25 (13 квітня-3222.02) 962XPT10Платина-142092.62(13 квітня-142616.46) 964XPD10Паладій-61443.30 (13 квітня-62544.09)

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