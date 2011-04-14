Анонс на 14 квітня

* Відбудеться чергове пленарне засідання VII сесії Київської міської ради VI скликання.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Круглий стіл на тему: «Міжнародна Чорнобильська програма - 25 років допомоги та реабілітації людям, постраждалим від аварії». Організатор - Національний комітет Товариства Червоного Хреста Украіни.Учасники: Учасники: президент Товариства Червоного Хреста України Іван Усіченко; представник Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця по регіону Білорусь і Україна Златко Ковач; ген.секретар білоруського Товариства Червоного Хреста Віктор Колбанов; голова Російського Товариства Червоного Хреста Раїса Лукутцова; координатор Чорнобильської програми Червоного Хреста Микола Нагорний; аташе посольства Австрії в Україну Ісидор Ніколич та ін.

* Відбудеться конференція «Енергоефективність: досвід українських та європейських міст». Організатор - Представництво ЄС в Україні. Учасники: Жозе Мануел Пінту Тейшейра, Посол ЄС в Україні, представники Національного агентства України з питань забезпечення дієвого використання енергетичних ресурсів, окремих проектів ЄС та міжнародних донорських програм, Асоціації Енергоефективних міст та ін Модератори - Володимир Гаразд, мер Долини Івано-Франківської області, президент Асоціації "Енергоефективні міста України" і В`ячеслав Гусєв, Фонд ПАУСІ.

* Круглий стіл на тему: «Енергоефективна Україна: ЖКГ, скорочення споживання, зміна поведінки».

* Круглий стіл на тему: «Вплив побутових миючих засобів на водні ресурси». Очікується, що в заході візьмуть участь: перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, начальник Державної екологічної інспекції України Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Павло Жила; начальник ГУ комунального господарства КМДА Дмитро Новицький; голова правління ВГО «Союз споживачів України» Леонід Школьник; заст.ген.директора ПАТ «АК «Київводоканал» з юридичних питань Віта Струкова; науковці та фахівці у сфері екології та медицини КНУ ім. Т. Шевченка та Національного медичного університету ім. Богомольця.

* За участю УСПП відбудеться форум: «Перспективи розвитку співробітництва регіонів України і Сибіру». Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, радник Посольства РФ в Україні Андрій Воробйов, міністр економічного розвитку Новосибірської області РФ Олексій Струков, губернатор Новосибірської області РФ Василь Юрченко, голова Новосибірського союзу роботодавців та Союзу машинобудівників Міжрегіональної асоціації підприємств Михайло Кузьмін, губернатори Запорізької та Херсонської областей Борис Петров і Микола Костяк та інші.

* Відбудеться брифінг радника Президента України, представника Президента України у Конституційному Суді України О. Лукаш про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надлишкової державного регулювання у сфері автомобільних перевезень».

* Відбудуться "Енергетичні дебати" на тему: "Чи потрібно добудовувати атомні електростанції в Україні?». Організатори - «Главком» спільно з Інститутом енергетичних досліджень. Учасники: голова Державної інспекції ядерного регулювання України, Олена Миколайчук та колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Маруні.

* Круглий стіл на тему: "Небезпечно для здоров`я: підроблені ліки! Контрафакт та недобросовісна конкуренція на фармацевтичному ринку". Учасники: директор Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров`я МОЗ України Валерій Стеців, начальник відділу прав інтелектуальної власності управління нетарифних заходів регулювання Держмитслужби України Олексій Гашицький, начальник управління розслідувань недобросовісної конкуренції Антимонопольного комітету України Оксана Кондратьєва; віце-президент Асоціації протидії недобросовісній конкуренції Олексій Ясинський; судовий експерт Наталія Мещерякова та ін.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ситуація на ринку нерухомості Києва: особливості I кварталу 2011 року». Провідні столичні агентства нерухомості «Благовіст» і Park Lane поділяться результатами роботи за I квартал 2011 р. і своїм баченням перспектив ринку нерухомості Києва до кінця поточного року. Будуть представлені аналітичні дані щодо кількості угод купівлі-продажу та оренди об`єктів нерухомості, докладно показано ситуація в кожному ціновому сегменті та категорії об`єктів. Будуть виділені найбільш значущі події та новини ринку. Учасники: ген. директор АН Park Lane Галина Мельникова, ген.директор АН «Благовіст» Ірина Луханіна, директор Київської регіональної Дирекції ТОВ КБ «Банк Кіпру» Олена Слободян. Також до участі будуть запрошені представники комерційних банків, які розкажуть про нові можливості та пропозиції в сфері іпотечного кредитування (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки опалювального сезону». Учасники: президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсеній Блащук, директор Інституту міста Олександр Сергієнко та директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція, присвячена оголошенню результатів щорічного дослідження телевізійного ринку України та Європи SES ASTRA Satellite Monitor. Учасники: Онно Зонневельд, менеджер з розвитку ринку Центральної та Східної Європи SES ASTRA; Маріо Хуберт, координатор проектів з дослідження ринку SES ASTRA; Ярослав Карнаков, Бенні Норлінг. Будуть представлені результати останнього дослідження SES ASTRA Satellite Monitor по Україні та ін.

* Відбудеться засідання Оргкомітету з підготовки та організації "Першого Всеукраїнського з`їзду споживачів фінансових послуг". Проведення з`їзду планується за ініціативою народного депутата України Юрія Полунєєва і голови Асоціації антиколекторів і правозахисників України "Ваша Надія" Федора Олексюка. У засіданні Оргкомітету візьмуть участь народні депутати України, представники громадських об`єднань та правозахисних організацій (близько 20-ти), представники асоціації банків, наукових працівників, фахівців та ін.

* 13-14 квітня в Москві буде проходити дев`яте засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Співголови Підкомісії - віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков і міністр транспорту Російської Федерації Ігор Левітін. 14 квітня відбудеться підписання Протоколу Підкомісії з питань транспорту.

* 14-15 квітня Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв візьме участь в 49-му засіданні Економічної ради СНД, а також Міжнародного інвестиційного форумі «Ялтинські ділові зустрічі».

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