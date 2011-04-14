У Берліні відкривається дводенна нарада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО

Сьогодні в Берліні відкривається дводенна нарада міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів НАТО, передає Радіо «Свобода».

Учасники наради обговорюватимуть становище в Лівії, яке багато спостерігачів називають "тупиковим". Авіаудари по військах полковника Муамара КАДДАФІ протягом останніх тижнів не дали переваги силам лівійських повстанців.

Учора Франція і Великобританія висловилися за посилення повітряних військових операцій.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 14-15 квітня перебуватиме з візитом у Берліні, де візьме участь у заходах Північноатлантичної ради НАТО.

К.ГРИЩЕНКО візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні керівників зовнішньополітичних відомств, у засіданні країн-контрибуторів операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, а також у зустрічі, присвяченій врегулюванню ситуації в Лівії.

Під час засідання Комісії Україна-НАТО сторони обговорять питання двосторонніх відносин України з Альянсом, а також актуальні міжнародні проблеми. Особлива увага буде приділена обговоренню реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту в Україну Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА в лютому цього року.

Перебуваючи в Берліні, К.ГРИЩЕНКО також проведе ряд двосторонніх зустрічей.