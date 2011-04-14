«Фокстрот» нагородив кращих юних гравців КВН

Успішно почалися півфінали XV Всеукраїнського конкурсу шкільних команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху України. Конкурс КВН-ЮІР-2011, який в п`ятнадцятий раз організовує Департамент ГАЇ УМВС України, залучаючи тисячі юних школярів до пропаганди правил дорожнього руху серед ровесників

8 квітня в Полтаві під гаслом «Твій друг - безпечний рух!» зіграли перший відбірковий регіональний тур КВН-ЮІР шкільні команди з 5 областей Східної і Центральної України - Донецької, Харківської, Полтавської, Кіровоградської та Сумської. Після ще чотирьох відбіркових турів відбудеться фінал гри - в «Артеку», у вересні цього року, повідомляє прес-служба компанії «Фокстрот. Техніка для дому».

«Полтавський відбірковий тур КВН-ЮІР вразив якістю виступів школярів - артистизмом, режисурою, музикальністю, командністю і головне - змістовністю. Діапазон почуттів від того, що глядачі бачили на сцені, вперше за історію КВНів, був грандіозним: від вибуху сміху (адже це КВН!) до гордості за професію (від пісні, присвяченої пам`яті майора ДАІ з Севастополя Андрія Сусаніна). Артисти команди «Добрі діти» із Сум у жанрі мюзиклу розповіли про той випадок 1998 року, коли командир взводу ППС ДАІ Севастополя ціною власного життя врятував 700 дітей - він прийняв лобовий удар неконтрольованого «Ікаруса», що прямував на автоколону з московськими дітьми. Зал був вражений - величчю подвигу майора і вдячністю дітей, які нагадали всім про той випадок і про гуманність професії інспектора ДАІ», - зазначила голова журі конкурсу, головний інспектор Департаменту ДАІ МВС України Галина НАУМЧУК.

Боротьба за вихід у фінал була гострою. До перемоги йшли через привітання «Всі дорожні правила важливі!», де оцінювався гумор артистів. Успішно подолали новацію нинішнього КВНу - розминку «Алло, телефон довіри?», де журі визначалося з кмітливими. Кульмінацією змагання став конкурс «Від рідного порога безпечна йде дорога!». Жартували про дороги, громадський транспорт, про вітчизняні авто і бензин, про ремонтні майстерні, професію водія, і, звичайно ж, не обійшли увагою блондинок. У гумористичних і сатиричних мініатюрах команди вдало використовували яскраві історичні та літературні образи, демонстрували хореографічні та вокальні таланти. У результаті, перший відбірковий тур КВН-ЮІР-2011 з перевагою 0,2 бала виграла команда «Свої» з м. Докучаєвськ Донецької області.

«Переможці - вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості невеликого містечка під Донецьком, - розповідає начальник сектору зв`язків з громадськістю управління ДАІ Донецької області Олександр ЗУБЕНКО. - Під керівництвом свого вихователя, педагога Владислава ВОДЯХІНА, в минулому КВНщика, діти вже не раз брали призові місця на обласних змаганнях з КВН-ЮІРу. Деякі юні артисти навіть грали з дорослими у вищій лізі КВН знаменитого Маслякова в Росії, але як команда «Свої» зросли до «Артеку» тільки в цьому році.

Друге місце завоювали школярі з команди «Вантаж без маркування» з Полтави. Окрім подарунків від давнього партнера конкурсу - мережі «Фокстрот. Техніка для дому» - діти отримали додатковий приз - безкоштовний день відпочинку в найбільшому аквапарку країни «Острів Скарбів» в Кирилівці на Азовському морі.

«Наші артисти - учні Полтавської гімназії № 17 - гідні гарного відпочинку, адже діти не раз виходили на ігри регіональних відбіркових змагань КВН-ЮІР, були призерами всеукраїнської Автогри за правилами «Безпека» у 2010 році в Києві. Думаю, вихід команди у фінал в «Артеку» - лише питання часу», - зазначила керівник служби профілактики УДАІ УМВС України в Полтавській області Наталія ВАРЧЕНКО.

«Амбітні і високі цілі талановитої молоді треба підтримувати, - вважає начальник управління комерції компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Юрій ПОНОМАРЕНКО. - Компанія вже 9 років є партнером КВН-ЮІР в рамках власного соціального проекту «Школа безпеки» і обдаровує всіх учасників змагання подарунками. Ми дякуємо учням за допомогу дорослим у пропаганді головних правил в житті - як залишитися цілим і здоровим, будучи учасником дорожнього руху. Віримо, що подарунки від «Фокстроту» зроблять роботу ЮІРівців з КВН більш комфортною і ефективною».

Вже 15 квітня естафету регіональних відбіркових ігор від Полтави прийме Вінниця, а незабаром - Запоріжжя, Ужгород та Севастополь.

Довідка УНІАН. Вже 15 років КВН-ЮІР є ефективним способом виховувати законослухняних учасників дорожнього руху. Конкурс заснували і щорічно організовують Департамент ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Всеукраїнський Союз автомобілістів Україні та мережа супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому». Мета творчого змагання шкільних команд КВН-ЮІР - сприяти залученню широких мас школярів до участі в роботі, спрямованій на запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, прищеплення школярам поваги до професії міліціонера, організація дозвілля школярів та молоді. Другий рік поспіль до зусиль організаторів конкурсу долучаються засновники аквапарку «Острів Скарбів» в Кирилівці на Азові, що доповнюють призовий фонд від «Фокстроту» власними подарунками - сертифікатами на безкоштовне відвідування найбільшого в Україні аквапарку влітку 2011 року.