Головне на 14 квітня

Фінанси

Кабмін затвердив порядок аналізу ефективності державно-приватного партнерства

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об`єктів державної, комунальної власності та об`єктів, що належать АР Крим, а також порядок проведення аналізу ефективності такого партнерства.

Це передбачено урядовою постановою (від 11 квітня ц.р. №384), текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об`єктів державної, комунальної власності та об`єктів, що належать АР Крим, передбачає механізми підготовки й проведення прозорого конкурсу з визначення приватного партнера, а також визначає переможця й укладення відповідних договорів.

Конкурс проводить конкурсна комісія, засідання якої є відкритими, окрім тих, на яких проводиться оцінка пропозицій і визначення переможця конкурсу.

Порядком проведення аналізу ефективності ДПП визначається механізм проведення такого аналізу.

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Капітальні інвестиції України за підсумками 2010 року становили 189,06 млрд. грн.

В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 189 млрд. 060,6 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без ПДВ), або 99,4% від показника 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування в 2010 році була такою: кошти державного бюджету – 10 млрд. 952,2 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 6 млрд. 367,7 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 114 млрд. 963,6 млн. грн., кредити банків та інші позики – 23 млрд. 336,2 млн. грн., кошти іноземних інвесторів – 4 млрд. 067,7 млн. грн., кошти населення на будівництво власних квартир – 4 млрд. 654,2 млн. грн., кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 16 млрд. 176 млн. грн., інші джерела фінансування – 8 млрд. 543 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (усього 171 млрд. 091,9 млн. грн. з ПДВ) у 2010 році була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 12 млрд. 230,8 млн. грн., рибальство і вирощування риби – 66 млн. грн., промисловість – 58 млрд. 558,2 млн. грн., будівництво – 4 млрд. 966,2 млн. грн., торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 11 млрд. 829,6 млн. грн., діяльність готелів і ресторанів – 3 млрд. 072,3 млн. грн., діяльність транспорту і зв`язку – 29 млрд. 084,5 млн. грн., фінансова діяльність – 2 млрд. 859,3 млн. грн., операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 37 млрд. 189,2 млн. грн., державне управління – 1 млрд. 294,8 млн. грн., освіта – 1 млрд. 872,5 млн. грн., охорона здоров`я і надання соціальної допомоги – 2 млрд. 753,9 млн. грн., надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 5 млрд. 314,6 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у 2010 році стали Київ – 34 млрд. 919,1 млн. грн., Дніпропетровська область – 15 млрд. 751,6 млн. грн., Донецька область – 15 млрд. 324,3 млн. грн., Київська область – 12 млрд. 622,7 млн. грн.

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Зовнішньоторговельному балансу України прогнозують дефіцит у 5 млрд. дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу за підсумками 2011 року може досягти 5 млрд. дол. Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

«В умовах стабільної гривні й зростаючих доходів підприємств та населення, а також поступового відновлення споживчого кредитування імпорт товарів і послуг, ймовірно, продовжуватиме збільшуватися швидше, ніж експорт. І якщо в 2010 році дефіцит торгівлі товарами та послугами становив 3,85 млрд. дол., то в 2011 році ця цифра може збільшитися до 5 млрд. дол.», - сказав він.

Також М.ІВЧЕНКО зазначив, що досить велике значення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-лютого 2011 року пов`язане, зокрема, з високими обсягами імпорту природного газу з Росії в січні-лютому на фоні сильних заморозків в Україні й відносно низьких цін на газ – близько 13 млрд. кубічних метрів газу на суму 3,3 млрд. доларів США. «Поки ціни на газ відносно невисокі «Нафтогаз України» вирішив купити більшу, ніж потрібно, кількість газу, що також негативно позначилося на торговому балансі країни» - говорить М.ІВЧЕНКО.

При цьому він повідомив, що на фоні економічного зростання й підвищення інвестиційного та споживчого попиту в країні більш високими темпами збільшується неенергетичний імпорт: за січень-лютий приріст цього показника в річному виразі становив 48,3%. «Доходи підприємств і населення зростають, що привело до більш високих темпів зростання імпорту товарів над експортом. За січень прибуток українських підприємств становив 5,279 млрд. грн., що в 3,5 раза більше, ніж у січні минулого року. Реальна заробітна плата населення за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 11%. Населення віддає перевагу імпортним товарам», - підкреслив експерт.

Крім того, за словами М.ІВЧЕНКА, поступове відновлення споживчого кредитування також стимулює зростання імпорту. Так за січень-лютий портфель споживчих кредитів у гривні зріс на 1,41 млрд. грн. - до 53,89 млрд. грн.

Позитивом збереження негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в середньостроковій перспективі, на думку М.ІВЧЕНКА, може стати слабка девальвація гривні або уповільнення темпів зростання гривні, що підтримає експорт товарів і обмежить деяким чином імпорт.

Негативним моментом негативного торгового сальдо, за словами експерта, є необхідність компенсувати його притоком по фінансовому рахунку платіжного балансу для підтримки стабільності гривні, що в умовах можливої кризової ситуації на світових фінансових ринках може зробити українську гривню достатньо вразливою.

«В умовах, коли населення віддає перевагу імпортним товарам, українським виробникам стає важче конкурувати з ними, що уповільнює темпи зростання конкуруючих із імпортом секторів економіки й, відповідно, темпи зростання заробітної плати в цих секторах», - сказав М.ІВЧЕНКО.

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ПЕК

Україна у I кварталі збільшила виробництво електроенергії на 3,8%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-березні 2011 року збільшилося на 3,8%, або 1,961 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-березнем 2010 року – до 53,392 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за три місяці ц.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 6,8%, або 1,537 млрд. кВт/год., – до 23,988 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 2,4%, або 542,7 млн. кВт/год., – до 23,375 млрд. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 7,1%, або 173,9 млн. кВт/год., – до 2,636 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-березні ц.р. скоротили виробництво електроенергії на 7,9% – до 3,390 млрд. кВт/год.

У березні ц.р. виробництво електроенергії в ОЕС України зросло порівняно з березнем 2010 року на 6,2%, або 1,031 млрд. кВт/год., – до 16,631 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.

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Верхню межу цінового коридору на бензин А-95 збільшили до 9,95 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельне пальне – до 9,45 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 14 квітня.

Головуючий на засіданні ЕАГ міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО зазначив, що уряд вжив безпрецедентних заходів для стабілізації вітчизняного ринку нафтопродуктів, знизивши акцизи на бензин марки А-95 на 50 євро/тонна і на дизпальне – 30 євро/тонна. Міністр підкреслив, що завдяки цим заходам ціна на нафтопродукти повинна стабілізуватися.

«Ми не просто рекомендуємо певні ціни, а надаємо економічно обгрунтований рівень вартості пального, підкріплюємо його зниженням податкового навантаження. Тому розраховуємо, що реакція гравців ринку нафтопродуктів буде відповідною», – сказав Ю.БОЙКО.

В ході засідання ЕАГ її учасники також зазначили, що зниження вартості нафти у світі, яке спостерігалося протягом декількох останніх днів, сприятиме стабілізації цін на ринку пального в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельне пальне – до 9,35 грн./л.

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Vanco Prykerchenska не отримувала інформацію про закінчення переговорного процесу

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) продовжує переговори з урядом України й поки не отримувала інформацію про закінчення переговорного процесу.

Про це сказано в повідомленні Vanco Prykerchenska з посиланням на президента компанії Джима БАУНА, переданому агентству УНІАН.

«Компанія «Венко Прикерченська Лтд.» продовжує переговори з урядом України з метою мирного врегулювання спору стосовно Угоди про розділ продукції (УРП) після припинення арбітражного процесу в Стокгольмському арбітражному суді. Хочу зазначити, що поки представники компанії не отримували інформацію про закінчення переговорного процесу й завершення всіх формальних процедур», – сказав він.

При цьому Д.БАУН додав, що «підписання мирової угоди - це не простий процес. Важливою умовою затвердження угоди державою Україна є узгодження англійського варіанту тексту Міжвідомчою комісією. За нашими даними, цього поки не було зроблено. Початок промислової розробки Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря потребуватиме колосальних інвестицій, тому інвестори повинні бути впевнені в захищеності своїх вкладень і що робота компанії проходить у рамках законодавчого поля».

Також президент компанії додав, що «взагалі, нас, звичайно бентежить, що процес так затягнувся, – це серйозно демотивує інвесторів і може призвести до зриву всього проекту».

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Кабінет міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska. При цьому міністр уточнив, що уряд поки не направляв проект мирової угоди в Стокгольмський арбітраж.

Нагадаємо, за словами першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планувалося підписати в лютому цього року.

Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду з тяжби, пов`язаної з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна та компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

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Будівництво

КМДА дала забудовникам місяць для сплати відрахувань на розвиток інфраструктури міста

Київська міська державна адміністрація пропонує інвесторам будівництва, які не сплатили обов`язкові внески до міського бюджету, в місячний термін виконати свої зобов`язання, інакше місто буде вимушене ініціювати розірвання інвестиційних договорів за згодою сторін або вирішувати питання через суд.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалено вчора, 13 квітня, на засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об`єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, по десяти проблемних об`єктах інвестування, які були розглянуті на засіданні комісії, зобов`язання становлять понад 167 млн. грн. Зокрема, це 1% від вартості проекту – відшкодування до міського бюджету за організацію конкурсу і 5-10% – внесок на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

«У 2008 році виплата внесків до міського бюджету за даними договорами була відстрочена на невизначений час. Зараз частина майданчиків зайняті інвесторами, які не платять кошти до бюджету й у більшості випадків не ведуть ніякої діяльності. Тому ми зобов`язуватимемо інвесторів у місячний термін відшкодувати 1% за організацію конкурсу (на сьогодні їх борг становить 14,8 млн. грн.) і пропонуватимемо укласти додаткові угоди про узгодження термінів здачі об`єктів і сплати коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (152,4 млн. грн.). У разі відмови інвесторів ми ініціюватимемо розірвання таких договорів», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

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«Київміськбуд» 20 квітня здасть під заселення житловий будинок у Бучі

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 20 квітня ц.р. планує здати під заселення житловий будинок №3 на Новому шосе, 14 у м. Буча Київської області.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За даними «Київміськбуду», житловий будинок №3 розташований у кварталі багатоповерхової житлової забудови в межах вулиці Вишневої, Нового шосе та бульвару Богдана Хмельницького.

5-секційний житловий будинок різної поверховості (від 9 до 16 поверхів) розрахований на 252 квартири, з них 80 однокімнатних, 91 двокімнатна, 81 трикімнатна. На перших поверхах розмістяться нежитлові приміщення соціального призначення. Загальна площа вбудованих приміщень становитиме 1,6 тис. кв. м. Площа земельної ділянки під забудову становить 1,27 га. Спорудження будинку почалося в червні 2007 року.

Об`єкт внесено до державної програми будівництва доступного житла, яка передбачає придбання квартир за принципом 70/30 (70% вартості житла платить громадянин, 30% – кошти бюджету).

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).

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Обсяг іпотечного кредитування збільшиться до 12-15% до кінця року - експерт

Обсяги іпотечного кредитування до кінця цього року можуть зрости з сьогоднішніх 7% до 12-15% від загальної кількості угод купівлі-продажу житла.

Такий прогноз сьогодні на прес-конференції в УНІАН озвучив заступник голови правління Astra Bank Антон ПОГОРЄЛОВ.

«Якщо клімат в економіці буде як і раніше зберігатися сприятливий, то однозначно, ринок буде рости, і умови банками будуть покращуватися за іпотечними кредитами. Думаю, що обсяг кредитних угод у сегменті іпотеки може досягти 12-15%, тобто в два рази збільшитися порівняно з поточним рівнем. Думаю, що відсоткові ставки будуть знижуватися на 1-1,5%. І природно, банки будуть знижувати початковий внесок. Думаю, що початковий внесок до кінця року становитиме 25-30%», - вважає він.

За даними А.ПОГОРЄЛОВА, на сьогодні більше 30 банків надають іпотечні кредити. Частка угод, які проводяться із залученням іпотечних кредитів, на сьогодні становить 7%, тоді як минулого року - 3-4%. У 2008 році операції з залученням кредитних ресурсів становили до 70%.

Він зазначив, що в основному іпотекою користуються позичальники, які купують не першу квартиру і хочуть покращити свої житлові умови. Середня вартість кредиту на сьогодні становить 70-80 тис. дол. В основному за допомогою іпотеки сьогодні купують житло економ-і бізнес-класу.

А.ПОГОРЄЛОВ відзначив, з початку поточного року відсоткові ставки за іпотекаю знизилися приблизно на 1%. На сьогодні середня ефективна ставка становить 17-18,5%, максимальний строк видачі кредиту - 20 років, початковий внесок - 30-40%.

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Транспорт/Зв`язок

Україна і РФ планують побудувати швидкісну залізничну трасу між двома столицями

Москва. Україна і РФ планують збудувати швидкісну залізничну трасу між двома столицями, що дозволить скоротити час у дорозі до 4 годин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми відкриваємо нову сторінку – проект справжнього швидкісного руху під умовною робочою назвою «Славутич-Сапсан». Наші фахівці будуть цей проект обговорювати, щоб довести швидкість руху між Москвою і Києвом до 200-250 км/год., щоб пасажири змогли добиратися за 4 години», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він уточнив, що це проект не сьогоднішнього дня, але його треба починати.

Говорячи про технічну частину його виконання, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що спершу необхідно зробити оцінку проекту, оскільки на території СНД і Східної Європи таких проектів немає. «Для цього необхідно виконати технічне завдання, підібрати інвесторів, держава теж готова брати участь розумною мірою – щоб не нести зайве навантаження бюджету», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що довжина цієї швидкісної траси становитиме близько 320 км територією України і 510–530 км територією РФ.

«Терміни: якщо за 1,5–2 роки буде ТЕО, то при нормальному фінансуванні цю дорогу можна збудувати за 4 роки», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він не виключив продовження швидкісної траси і далі до Європи. «Далі до Європи буде легше. З Києва вже готові дороги до Львова, Харкова і Донецька, є намір збудувати нову швидкісну трасу до Одеси уздовж нинішнього автобана, і тоді пасажири зможуть добиратися до Одеси, по суті, за 2-2,5 години», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також висловив упевненість, що ця швидкісна траса матиме також і іміджеве значення для України і Росії в очах світової спільноти.

За підсумками дев`ятого засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії експертам Міністерства інфраструктури України і Мінтрансу Росії доручено приступити до проекту «напівшвидкісного» залізничного сполучення, тобто на базі існуючого полотна зі швидкістю руху 160-180 км на годину.

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“Укрзалізниця” створила Центральну комісію з реформування залізничного транспорту

“Укрзалізниця” створила Центральну комісію з реформування залізничного транспорту. Як повідомили УНІАН в прес-центрі “Укрзалізниці”, Комісію утворено наказом генерального директора “Укрзалізниці” (від 12 квітня 2011 року №132-Ц) на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Комісія створена з метою опрацювання проектів законодавчих та інших нормативних актів і врахування особливостей організаційно-правової та господарської діяльності залізничного транспорту. Серед основних завдань комісії — аналіз та узгодження пропозицій щодо моделі ринку залізничних послуг у цілому і по кожному господарству окремо; погодження проектів законодавчих та нормативних актів, необхідних для здійснення реформування галузі.

До складу Центральної комісії увійшов увесь керівний склад залізничної галузі: генеральний директор, його заступники, начальники головних управлінь, профспілки, начальники залізниць та спеціалізованих підприємств.

Іншим наказом гендиректора “Укрзалізниці” (від 12 квітня 2011 року №133-Ц) утворено робочу групу “Укрзалізниці” з реформування залізничного транспорту. Основними завданнями робочої групи визначено підготовку пропозицій щодо оптимізації структури залізничного транспорту, розробки ринкової моделі функціонування та необхідних для її створення проектів законодавчих і нормативних актів.

Серед першочергових завдань робочої групи — забезпечення супроводження законопроекту «Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» під час його розгляду в причетних міністерствах та відомствах і надання на розгляд Кабінету Міністрів.

Гендиректор “Укрзалізниці” Володимир КОЗАК заявив, що структурне реформування залізничного транспорту є першим кроком та необхідною передумовою модернізації залізничної галузі, залучення інвестиційних коштів. «Наша мета та абсолютний пріоритет державної політики у сфері залізничного транспорту — створення сучасного високотехнологічного залізничного комплексу, здатного ефективно забезпечувати зростаючі потреби економіки країни, якісно та своєчасно перевозити пасажирів та вантажі, максимально використовувати транзитні можливості України”, - наголосив В.КОЗАК. За його словами, підтримка структурної реформи залізничної галузі з боку Президента України, Кабінету Міністрів та парламенту дозволить провести її у максимально стислі терміни.

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Сьогодні набув чинності закон про скасування талона до посвідчення водія

Сьогодні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування талона до посвідчення водія і вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Текст закону був опублікований сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла цей закон 17 березня цього року.

Законом внесено зміну до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закон України "Про дорожній рух". Внесено зміну в частину 9 статті 15 Закону України "Про дорожній рух", згідно з якою право на управління транспортними засобами відповідної категорії підтверджується тільки посвідченням водія транспортного засобу зі встановленим терміном дії.

Таким чином, ВР скасувала талон до посвідчення водія транспортного засобу. У кінцевих положеннях до закону наголошується, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.

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Промисловість

Новим гендиректором «Луганськтепловозу» обрали Сергія Міхеєва

Новим генеральним директором ХК «Луганськтепловоз» на сьогоднішніх загальних зборах акціонерів обраний Сергій МІХЕЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, раніше С. МІХЕЄВ виконував обов`язки комерційного директора компанії.

Згідно з повідомленням, до цього посаду гендиректора «Луганськтепловозу» обіймав Віктор БИКАДОРОВ. Сьогодні він обраний членом наглядової ради.

Крім того, збори акціонерів скасували посаду голови правління і змінили форму організації підприємства з ВАТ на публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія" Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод».

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Чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2010 році склав 1,2 млрд. грн.

Чистий прибуток ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2010 року склав 1 млрд. 209,4 млн. грн., тоді як 2009 меткомбінат закінчив зі збитком 120 млн. грн. Про це повідомляють у фінансовому звіті підприємства, розміщеному на сайті ДКЦПФР.

Згідно з фінзвітом, кредиторська заборгованість комбінату за підсумками 2010 року збільшилася на 1 млрд. 212 млн. грн. (на 7,5%) - до 3 млрд. 785 млн. грн. Водночас, дебіторська заборгованість склала 5 млрд. 315 млн. грн., що на 153 млн. (на 2,9%) більше, ніж за підсумками 2009 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматур і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

У 2010 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшив виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%, в порівнянні з 2009 роком.

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У Запорізькій області розпочали підготовку до будівництва гірничо-збагачувального комбінату

В Оріхівському районі Запорізької області розпочали підготовку до будівництва гірничо-збагачувального комбінату повного циклу - Васинівского ГЗК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної держадміністрації, проект реалізує «Індустріальна група «Магнетит».

«Промислова зона підприємства розташована на території Преображенського і Кіровського сільських рад. Загальна площа складає 772 га. Орієнтовна вартість проекту - 1 млрд. доларів. На даному етапі «Індустріальна група «Магнетит» проводить підготовчу роботу, техніко-економічне обґрунтування, узгодження з відповідними службами і т.п.», - повідомили в ЗОДА.

За інформацією прес-служби, голова ЗОДА провів зустріч з керівництвом компанії, за підсумками якої було оголошено, що інвестиційний проект передбачає відшкодування не менше 1% з доходів на розвиток територій і близько 300 тисяч гривень підприємство готове вкласти цього року.

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Фондовий ринок

Україна і Гонконг домовилися про вихід українських компаній на Гонконгську біржу

Україна і Гонконг домовилися про вихід українських компаній на IPO на Гонконгську біржу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, відповідної домовленісті досягнули під час зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з главою уряду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

Нагадаємо, що глава українського уряду перебуває з офіційним візитом у КНР.

*** Гонконгська фондова біржа (Hong Kong Stock Exchange) - фондова біржа в Гонконгу. Основний індекс: S & P/HKEx LargeCap.

УНІАН