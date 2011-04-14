Анонс на 15 квітня

* Відбудеться брифінг на тему: "Початок процесу консультацій з громадськістю щодо проекту спорудження третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС". Учасники: віце-президент з нових проектів НАЕК «Енергоатом» Айдин Айсін, гендиректор ВП «Атомпроектінжиніринг» НАЕК «Енергоатом» Володимир Бронніков, перший заступник гендиректора-директор з проектів та інвестицій ВП АПІ Геннадій Сазонов, директор з нових ядерних установок ВП АПІ Олександр Рибчук, директор з будівництва ВП АПІ Валерій Дубінкін, директор Державного науково-інженерного центру систем контролю та аварійного реагування Людвіг Литвинський, голова правління ВАТ «Київський інститут «Енергопроект» Юрій Малахов, головний інженер ВАТ КІЕП Володимир Чернавський, заступник головного інженера ВАТ КІЕП Віктор Шендерович.

* Прес-конференція, присвячена підведенню підсумків П`ятої наради сторін Конвенції з ядерної безпеки та презентації Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2010 році. Учасники: голова Держатомрегулювання Олена Миколайчук, перший заступник голови Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Михайло Гашев; заступник голови Держатомрегулювання Ольга Макаровська, директор Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Григорій Громов.

* Відбудеться засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців. Будуть визначені головні завдання промисловців і підприємців на 2011 рік щодо формування сприятливого бізнес-середовища. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, міністр фінансів України Федір Ярошенко, голова ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа, керівники регіональних відділень УСПП, представники бізнесу, наукових працівників і міжнародні експерти.

* У рамках конференції «Енергоефективність: досвід українських та європейських міст» відбудеться відкритий інформаційний захід Energy Day, в програмі якого: експозиція за участю представників програм співпраці ЄС, що реалізують енергозберігаючі технології в Україні, представників бізнесу та неурядових організацій. Також в програмі: презентації учасників експозиції, показ документальних фільмів, наданих Посольством Франції в Україні.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Про виконання Резолюції Всеукраїнського з`їзду малого та середнього бізнесу". 7 квітня відбувся Всеукраїнський з`їзд малого та середнього бізнесу. Учасники З`їзду відзначили, що проведення реформ можливе виключно за підтримки малого та середнього бізнесу з урахуванням позицій інтересів підприємців, їх найманих працівників і споживачів. Підприємці Україні прийняли Резолюцію, в якій визначили конкретні кроки щодо вирішення існуючих сьогодні проблем і щодо формування необхідних для розвитку підприємництва умов ведення бізнесу. Це кроки, які повинна зробити влада і які повинні зробити підприємницькі об`єднання. Учасники: Оксана Продан, голова ГО «Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця»; Наталія Кожевіна, голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»; Ольга Ракова, голова Черкаської міської профспілки "Солідарність"; Світлана Іченська, голова Союзу підприємців, орендарів і власників Сумської області; Лариса Коломієць, голова Вишгородської спілки українських підприємців.

* Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков відкриє Палац спорту після реконструкції, яка тривала з жовтня 2010 року. Після завершення урочистостей - брифінг віце-прем`єр-міністра України Бориса Колеснікова.

* У Ялті відбудеться 49 засідання Економічної ради СНД.

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