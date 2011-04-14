Курс НБУ на 15.04.11

Офіційний курс НБУ на 15.04.11100 USD США - 796.7200 (на 14 квітня - 796.9300)100 EUR - 1147.3565 (на 14 квітня - 1154.9906)10 RUR - 2.8264 (на 14 квітня - 2.8346)Облікові курси банківських металів на 15.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116121.94 (на 14 квітня-116192.39)961XAG10Срібло-3240.26 (на 14 квітня-3205.25)962XPT10Платина-142134.85 (на 14 квітня-142092.62)964XPD10Паладій-61427.11 (на 14 квітня-61443.30)

Офіційний курс НБУ на 15.04.11 100 USD США - 796.7200 (на 14 квітня - 796.9300) 100 EUR - 1147.3565 (на 14 квітня - 1154.9906) 10 RUR - 2.8264 (на 14 квітня - 2.8346) Облікові курси банківських металів на 15.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 116121.94 (на 14 квітня - 116192.39) 961 XAG 10 Срібло - 3240.26 (на 14 квітня - 3205.25) 962 XPT 10 Платина - 142134.85 (на 14 квітня - 142092.62) 964 XPD 10 Паладій - 61427.11 (на 14 квітня - 61443.30)

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