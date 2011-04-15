У Держмитслужбі вже скорочено близько 500 керівників – Калетнік

У Державній митній службі України у рамках адміністративної реформи вже скорочено до 500 керівників середньої ланки і центрального апарату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник відомства Ігор КАЛЕТНІК під час розширеної колегії Держмитслужби у Херсоні.

Зокрема, за словами І.КАЛЕТНІКА, з моменту видання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Указу про проведення адмінреформи у центральних виконавчих органах влади було скорочено кількість митних установ з 45 до 27.

Також у територіальних митних органах були скорочені у кількості до 400 осіб керівники середньої ланки – заступники начальників і керівники структурних підрозділів. Причому, за словами І.КАЛЕТНІКА, більшість цих людей не пішла з митних органів, а перейшли на реальну інспекторську роботу.

Крім того, голова Держмитслужби повідомив, що майже на 30% було скорочено центральний апарат відомства – з 405 працівників до 317. А сам І.КАЛЕТНІК, відповідно до Указу Президента, позбувся 8 своїх заступників. Тепер у голови Держслужби лише два заступники.

Надалі, за словами І.КАЛЕТНІКА, реформування структури і апарату відомства триватиме.