З Лівії на Мальту евакуювали шестеро громадян України

За повідомленням Посольства України в Італійській Республіці, 14 квітня британським військовим кораблем із м.Місурата (Лівія) до Мальти були евакуйовані 6 громадян України (медичні працівники лівійського Червоного Хреста).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, почесний консул України на Мальті забезпечив зустріч евакуйованих українських громадян та їх розміщення в готелі.

15 квітня за сприяння Посольства України в Італії евакуйовані громадяни України будуть відправлені на Батьківщину авіарейсом Мальта – Рим – Київ.

Орієнтовний час прибуття в аеропорт „Бориспіль” – 17.20 15 квітня.

МЗС та дипломатичні установи України продовжують вживати заходів з метою забезпечення евакуації з Лівії наших співвітчизників.