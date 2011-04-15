У Ялті відкрилося засідання Економічної ради СНД

Сьогодні в Ялті відкрилося 49-е засідання Економічної ради СНД, головною темою якої стало обговорення питання про проект договору про зону вільної торгівлі, передає кореспондент УНІАН.

Документ було розроблено Міністерством економічного розвитку РФ і подано до виконавчого комітету СНД наприкінці 2008 року. Його націлено на формування єдиної договірної бази, що відповідає сучасним вимогам, для повномасштабної лібералізації торгівлі на теренах СНД.

“Сьогодні ми в змозі прийняти нову угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати відправною точкою для формування торговельно-економічних відносин між нашими державами на якісно новому рівні”, - сказав перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку України Андрій КЛЮЄВ.

Він відзначив, що засідання Економічної ради СНД проходить в Україні вперше, це було ініціативою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Наступне засідання Економради країн Співдружності пройде 28 червня у Москві у Виставковому центрі ВДНГ.

“Ця дата обумовлена відкриттям міждержавної виставки, присвяченої 20-річчю СНД”, - сказав секретар виконавчого комітету Співдружності Сергій ЛЕБЕДЄВ.