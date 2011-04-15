Азаров: Криза в Лівії завдала серйозного удару по Україні

Криза в Лівії завдав серйозного удару по Україні.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам у китайському місті Санья, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

М.АЗАРОВ нагадав, що до подій у Лівії барель нафти на світових ринках коштував 80 доларів, а зараз - вже 122, відповідно, в Україні літр 95-го бензину коштував 8 грн., а зараз - 9,8 грн.

"Нам потрібна стабільність у світі - політична й економічна. Таке зростання цін на нафту і, відповідно, на газ - це перш за все, гальмування економічного розвитку - і світового, і нашого", - заявив він.

Як відзначили в прес-службі, в четвер лідери країн групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) обговорювали питання кризи в Лівії.

"Ця проблема, яка обговорюється тут, безпосередньо стосується України. Нам потрібна світова стабільність, а країни БРІКС - це держави, на яких лежить відповідальність за стабільність у світі", - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час прем`єр, відповідаючи на запитання про можливість приєднання України до БРІКС, зазначив, що "питання приєднання чи неприєднання України до будь-чого - це питання, яке залежить від нас самих: від того, наскільки швидко ми виберемося з кризи, станемо потужними".

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ перебуває з офіційним візитом у КНР.