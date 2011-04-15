У Киргизії створили комісію для переговорів про приєднання до Митного союзу і ЄЕП

Уряд Киргизії створив Міжвідомчу комісію з переговорів про приєднання Киргизької Республіки до Митного союзу Білорусі, Казахстану і Російської Федерації та Єдиного економічного простору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Киргизії, відповідну постанову підписав прем`єр-міністр республіки Алмазбек АТАМБАЄВ.

Комісії доручено до 1 липня 2011 року підготувати і внести на розгляд уряду попередню доповідь про зовнішньоторговельну діяльність Киргизії, яку буде представлено до Секретаріату Комісії Митного союзу. Крім того, документом доручено виробити переговорні позиції за умовами приєднання до Митного союзу і ЄЕП з урахуванням чутливих для внутрішнього ринку республіки товарних позицій і секторів економіки і дотримання інтересів Киргизії.

У документі відзначаються переваги Киргизії у разі приєднання до Митного союзу, зокрема: безперешкодне пересування товарів без митного оформлення, грошових витрат і втрати часу; розвиток прикордонної торгівлі, яка раніше стримувалася наявністю митного контролю; усунення внутрішніх постів санітарного, ветеринарного, фітосанітарного контролю; забезпечення вільного доступу господарюючих суб`єктів до здійснення на територіях сторін торгівлі послугами; здійснення торгівлі енергоносіями без експортних та імпортних мит; проведення вільної міграційної політики без квот і обмежень, що дозволяє мігрантам користуватися всіма соціальними правами, які мають громадяни держави перебування; забезпечення вільного пересування капіталу.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня ц.р. уряд Киргизії ухвалив рішення почати переговори про вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.