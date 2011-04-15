Економічна рада СНД затвердила проект договору про зону вільної торгівлі

Учасники 49-го засідання Економічної ради СНД затвердили проект договору про зону вільної торгівлі і вирішили продовжити роботу над документом для його винесення на засідання глав урядів Співдружності, що заплановане на 19 травня в Мінську (Білорусь).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ялті повідомив журналістам секретар виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ після засідання Економічної ради.

«Проект договору в цілому схвалено. Є деякі питання, які вимагають додаткового узгодження і обговорення», - сказав він.

За словами С.ЛЕБЕДЄВА, для обговорення документа буде створено робочу групу і проведено двосторонні зустрічі та консультації.

Проект договору про зону вільної торгівлі було розроблено Міністерством економічного розвитку Росії та представлено до виконкому СНД наприкінці 2008 року. Після цього він обговорювався сторонами.