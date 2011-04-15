СНД має зайняти гідне місце між стабільним Заходом і динамічним Сходом – Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що країни Співдружності Незалежних Держав (СНД) повинні визначити своє місце в новій системі координат світового господарства і виробити новий формат, який би дав їм змогу зайняти гідне місце між стабільним Заходом і динамічним Сходом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні, виступаючи на 49-му засіданні Економічної ради СНД.

За його словами, для цього вже створено всі необхідні передумови, головне – є політична воля глав держав і урядів СНД.

«Сьогодні ми можемо прийняти нову Угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати відправною точкою для формування торговельно-економічних відносин між нашими державами на якісно новому рівні», – заявив А.КЛЮЄВ.