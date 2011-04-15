Головне на 15 квітня

Енергетика

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив сьогодні на прес-конференції в Вінниці.

«Порушено кримінальну справу і відносно ДУБИНИ, йому винесено запобіжний захід – підписка про невиїзд. По справі його вже допитано, тобто проводяться слідчі дії», - сказав він.

В.ПШОНКА додав, що О.ДУБИНУ звинувачують у перевищенні влади та зловживаннях.

Опалювальний сезон у Києві завершиться 18 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник начальника Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження Олена МАЛЕЖИК сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА.

«Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київради, 18 квітня буде завершено опалювальний сезон, і вже з 19 квітня розпочинаються роботи до наступного», - сказала О.МАЛЕЖИК.

У свою чергу голова КМДА Олександр ПОПОВ зазначив, що підготовка до нинішнього опалювального сезону розпочалася лише влітку минулого року, і з початком подачі тепла були деякі проблеми. Зокрема, було багато аварій, які призводили до припинення подачі опалення та гарячої води.

Тобто, сказав О.ПОПОВ, початок сезону був непростим. «Але сьогодні ми говоримо, що спільними зусиллями при професійній та активній роботі комунальних підприємств, які надають відповідні послуги, райадміністрацій, ми, в принципі, нормально закінчуємо опалювальний сезон», - підкреслив О.ПОПОВ.

Як нагадав на засіданні колегії виконуючий обов’язки начальника Головного управління житлового господарства Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ, опалювальний сезон розпочався 4 жовтня 2010 року подачею тепла до об’єктів соціальної сфери і 17 жовтня – у житлові будинки столиці. Він повідомив, що лише за період до 15 листопада відбулося 839 поривів тепломереж, з яких 755 на мережах “Київенерго”. Загалом за весь період опалювального сезону зафіксовано 2 тис. 398 аварій, з яких близько 1700 – на мережах “Київенерго” і 366 – на мережах “Київводоканалу”.

Як інформувалось на колегії, найбільше аварій протягом цього опалювального сезону трапилось на житлових масивах: Борщагівка, Троєщина та Біличі.

Голова фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО виступає за передачу столичних підприємств житлово-комунального господарства в концесію.

Про це УНІАН повідомили в його прес-службі.

«На мою думку, настав час, коли депутати Київради повинні підтримати ідею концесійного управління у сфері ЖКГ», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Він вважає, що концесія - це чи не єдина можливість для Києва залишити майно в своїй власності й при цьому провести ефективні перетворення в найскладнішою для інвестування галузі - ЖКГ.

О.ОМЕЛЬЯНЕНКО зазначив, що серед переваг концесії - залучення інвестицій в комунальну сферу і зменшення бюджетного навантаження, можливість проведення реконструкції і технічного переоснащення об`єктів ЖКГ за кошти концесіонера.

«Концесіонеру, звичайно, цікаво працювати з розрахунком на певний прибуток, але інвестор не менш зацікавлений і в тому, щоб кияни платили стабільно, а, отже, тарифи не повинні бути високими, а, перш за все, економічно обгрунтованими», - додав він.

На думку глави фракції ПР у Київраді, навіть після приходу концесіонера ситуацію в ЖКГ змінити вдасться не раніше ніж через кілька років.

Росія не відмовлятиметься від стягнення мита на енергоносії, що постачаються до держав СНД.

Як передає РІА «Новости», про це заявив журналістам перший віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ після закінчення засідання Економічної ради СНД в Ялті.

"Триває суперечка - чи може Росія відмовитися від різних мит стосовно енергоресурсів для всіх країн, що входять до СНД? Відповідь - ні, не може", - сказав він. При цьому І.ШУВАЛОВ відзначив, що це було б несправедливо для Росії, враховуючи, що ці мита, зокрема, експортне мито на нафту і нафтопродукти, мають квазіподатковий характер.

НАЕК «Енергоатом» планує до червня погодити з генеральним підрядчиком добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС - компанією «Атомстройекспорт» (АТЕ) вартість робіт і обладнання у рамках комерційного контракту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор відокремленого підрозділу "Енергоатому" - "Атомпроектінжиніринг" Володимир БРОННІКОВ.

"Очікується, що вже у травні ми зможемо доповісти ціну тих чи інших робіт, які виконуватиме Росія, перш за все, з виготовлення реакторної установки", - сказав він.

Гендиректор додав, що зараз сторони продовжують погоджувати умови і параметри майбутніх контрактів на поставку обладнання і виконання робіт у рамках добудови блоків.

"Зараз ми працюємо над конкретними контрактами, над ціною цих контрактів, з "Атомстройекспортом". Йдуть досить жорсткі консультації", - сказав В.БРОННІКОВ.

Транзит природного газу територією України у січні-березні п.р. збільшився на 10% порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, транзит нафти територією України у січні-березні п.р. скоротився на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України у січні-березні п.р. скоротилося на 9,3%, а транспортування газу – збільшилася на 5,7%

Держкомстат не наводить натуральних показників транзиту нафти і газу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Законом визначаються доходи державного бюджету на 2011 рік у сумі 283.864.879,4 тис. гривень, а видатки - 324.320.850,3 тис. гривень.

Згідно із законом, джерелами формування спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік у частині доходів є надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах.

Законом також встановлюється, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась і постачалась населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Передбачено, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Фінанси

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила нову стратегію діяльності в Україні.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, нова стратегія на 2011–2014 рр. буде сконцентрована на вирішенні проблем в галузі підвищення енергоефективності і енергетичної безпеки, розкритті сільськогосподарського і промислового потенціалу України, забезпеченні високоякісної і надійної інфраструктури і подоланні наслідків кризи у фінансовому секторі.

Також зазначається, що ЄБРР, який є найбільшим фінансовим інвестором в країні та вже взяв на себе зобов`язання щодо надання фінансування на суму більш як 6 млрд. євро (8,3 млрд. дол.) у рамках 264 проектів, буде зосерджуватися на вирішенні проблем перехідного періоду в економіці з урахуванням програми реформ уряду і в тісній співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями і двосторонніми донорами.

При цьому зазначається, що рівень інвестицій до України значною мірою залежатиме від впровадження реформ у всіх основних сферах, тоді як зменшення темпів реформ і погіршення інвестиційного клімату неминуче призведуть до зменшення обсягу інвестицій ЄБРР у державний і приватний сектори економіки.

Банк обрав ключові операційні пріоритети на період дії нової стратегії, які відображають основні проблеми перехідного періоду в економіці: енергетичний сектор, виробничий сектор, інфраструктура, а також фінансовий сектор і ринки капіталу.

Учасники 49-го засідання Економічної ради СНД затвердили проект договору про зону вільної торгівлі і вирішили продовжити роботу над документом для його винесення на засідання глав урядів Співдружності, що заплановане на 19 травня в Мінську (Білорусь).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ялті повідомив журналістам секретар виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ після засідання Економічної ради.

«Проект договору в цілому схвалено. Є деякі питання, які вимагають додаткового узгодження і обговорення», - сказав він.

За словами С.ЛЕБЕДЄВА, для обговорення документа буде створено робочу групу і проведено двосторонні зустрічі та консультації.

Проект договору про зону вільної торгівлі було розроблено Міністерством економічного розвитку Росії та представлено до виконкому СНД наприкінці 2008 року. Після цього він обговорювався сторонами.

Кількість підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, у 2010 році скоротилася на 400 тис. і на 1 січня ц.р. становила 1 млн.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила голова ГО «Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Згідно з офіційною статистикою, яка була в січні, але потім кудись зникла з сайту Державної податкової служби, якщо на 1 січня минулого року платників єдиного і фіксованого податку було 1,4 млн., то на 1 січня цього року подали заявки на єдиний податок тільки 1 млн. Тобто 400 тис. підприємців лише минулого року залишилися без офіційної роботи», - зазначила вона.

Водночас, за словами О.ПРОДАН, ці 400 тис. підприємців не перестали вести свою діяльність.

Масову здачу свідоцтв платників єдиного податку зазначає і голова Спілки підприємців, орендарів і власників Сумській області Світлана ІЧЕНСЬКА. «В Сумах з 1 січня нинішнього року закрили свою діяльність 3 тис. фізосіб-підприємців, а відкрилися - 250... У нас починаються невеликі перешкоди з боку податкової, все це веде до того, щоб створити бар`єр, не дати підприємцю закрити свій бізнес», - сказала вона.

Одна з головних причин скорочення малого бізнесу - високий соціальний внесок, зазначають підприємці.

«Малий бізнес свідомо запихається в тінь, і нових робочих місць не з`являється. Все це порушує економічну безпеку країни», - вважає С.ІЧЕНСЬКА.

Виплати вкладникам «Родовід Банку» через «Ощадбанк» розпочнуться з 23 квітня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Національного банку України Ігор СОРКІН сьогодні під час форуму «Ялтинські ділові зустрічі».

«23 числа плануємо розпочати виплати», – сказав він.

При цьому І.СОРКІН відзначив, що з 20 квітня в «Ощадбанку» розпочнеться безпосередня реєстрація вкладників.

Крім того, заступник голови Нацбанку відзначив, що «Родовід Банк» вже завершив процедуру збільшення статутного капіталу за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). При цьому монетизація даних паперів регулятором проходитиме не одночасно, а «у міру необхідності».

Як повідомляв УНІАН, "Родовід Банк" ухвалив рішення збільшити статутний капітал на 46,97% – до 12,359 млрд. грн. Наказом тимчасового адміністратора "Родовід Банку" Юрія РАЙТБУРГА від 1 квітня п.р. передбачено закритий (приватний) випуск 2 194 445 000 простих іменних акцій у бездокументній формі загальною номінальною вартістю 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – кожна акція).

Нагадаємо, 30 березня 2011 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення до «Ощадбанку»

Проект договору про вільну торгівлю СНД, затверджений сьогодні під час засідання Економічної ради країн - членів Співдружності, буде доопрацьовано на рівні експертів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні після засідання Економради.

А.КЛЮЄВ повідомив, що на сьогоднішньому засіданні узгоджено основні положення договору. Моменти, що «залишилися, буде доопрацьовано на рівні експертів найближчим часом», - відзначив він.

Цей договір, наголосив перший віце-прем`єр України, направлений на лібералізацію торгівлі на просторах СНД, що відповідає вимогам СОТ.

Він висловив упевненість, що після підписання такої угоди стане можливим формування узгодженої тарифної і митної політики, що сприятиме ліквідації існуючих бар`єрів у взаємній торгівлі.

За словами А.КЛЮЄВА, нині в рамках СНД діє більш як 100 двосторонніх угод, укладених переважно в 1993-1994 роках, і встановлення загальних і зрозумілих правил спростить роботу як підприємств держав - учасниць Співдружності, так і органів влади країн СНД.

Українські банки на сьогоднішній день вже списали близько 10 млрд. грн. негативно класифікованих кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови Національного банку України Ігор СОРКІН сьогодні під час форуму «Ялтинські ділові зустрічі».

За його словами, з 1 квітня у зв`язку з набуттям чинності окремих положень Податкового кодексу припинило дію положення Нацбанку, яке регулювало це питання. Найближчим часом буде прийнято новий документ, яким регулюватиметься цей процес.

І.СОРКІН нагадав, що сьогодні частка негативно класифікованих кредитів у кредитному портфелі банку оцінюється в 15%.

За його словами, НБУ зараз розробляє нормативний документ, в якому буде передбачена можливість продажу таких кредитів нерезидентам.

Країни СНД поки не врегулювали питання про експортне мито, і воно залишається головним к роботі над новою угодою про зону вільної торгівлі.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістів перший віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ після засідання Економічної ради СНД.

"Основне питання – стягування експортного мита", – сказав І.ШУВАЛОВ.

За його словами, це питання має бути найближчим часом обговорено на двосторонніх і багатосторонніх зустрічах у рамках підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі.

"Росія виходить з того, що це суверенне право кожної країни – стягувати експортне мито", – сказав І.ШУВАЛОВ.

При цьому він відзначив, що «рано чи пізно» Росія піде на скасування експортного мита, проте терміни назвати важко, оскільки це рішення ухвалюватиметься в рамках реформування податкової системи.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи передбачається касування імпортного мита або його мінімізація після створення зони вільної торгівлі, І.ШУВАЛОВ сказав, що у разі взаємної торговельної діяльності країн СНД таке мито не передбачаються.

Щодо торгівлі з третіми країнами, то, за його словами, наявність імпортного мита – це певний рівень митно-тарифного захисту внутрішніх виробників і ринків, на яке також має право кожна з країн.

На сьогодні в Україні 29 банків є збитковими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку України Ігор СОРКІН під час своєї доповіді на форумі «Ялтинські ділові зустрічі».

«29 банків на сьогодні в збитковому стані», – сказав він. При цьому заступник голови НБУ нагадав, що за підсумками січня-лютого поточного року сальдований прибуток банківської системи України становить 206 млн. грн.

Серед іншого І.СОРКІН відзначив, що питома вага російського капіталу в обсягу іноземного капіталу в українській банківській системі становить 24,5%.

Промисловість

В Україні зростання промислового виробництва в березні поточного року порівняно з березнем 2010 року становило 8%, у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 9,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в березні ц.р. порівняно з лютим зростання промвиробництва становило 12,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в березні ц.р. проти березня 2010 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,8% (до лютого ц.р. – 14,6%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 4,2% (до лютого ц.р. – 15,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – 3,5% (до лютого ц.р. – 14,3%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в березні ц.р. порівняно з березнем 2010 року становило 8,1% (до лютого ц.р. – 15,1%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 2,8% (до лютого ц.р. – зростання 19,5%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 16,4% (до лютого ц.р. – 10,9%), зокрема в текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 18,2% (до лютого ц.р. – 10,6%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 10,1% (до лютого ц.р. – 12,2%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в березні ц.р. проти березня 2010 року становило 13,5% (до лютого ц.р. – 14,6%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 0,2% (до лютого ц.р. – 15,1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 12,4% (до лютого ц.р. – зростання 5,5%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 10,7% (до лютого ц.р. – зростання 14%), зокрема в хімічному виробництві – 12,2% (до лютого ц.р. – зростання 12,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 4,4% (до лютого ц.р. – зростання 19,6%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 22,2% (до лютого ц.р. – зростання 31,2%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у березні ц.р. порівняно з березнем 2010 року зростання виробництва становило 5,7% (до лютого ц.р. – зростання 12,5%), в машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 22,8% (до лютого ц.р. – зростання 14,6%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 7,1% (до лютого ц.р. – зростання 10,9%), у виробництві електричного, електронного й оптичного устаткування – 19,2% (до лютого ц.р. – зростання 10,4%), у виробництві транспортного устаткування – 38,5% (до лютого ц.р. – зростання 19,6%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу і води зафіксоване зростання на рівні 13,8% (до лютого ц.р. – зростання 1%).