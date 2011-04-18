Анонс на 18 квітня

* Відбудеться візит в Україну Президента Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу.

* Напередодні 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС відбудеться міжнародна конференція «Уроки Чорнобиля: аспекти безпеки та екології». Організатор - Посольство Російської Федерації в Україні, за підтримки РАН, НАН України, МНС Росії та України, Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Росспівробітництва в Україні.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Круглий стіл на тему: «Головні наші багатства - земля, повітря, вода - забруднені. Проблеми екології - тривога світу». У рамках заходу відбудеться презентація шостої книги «Екологія та природні багатства України», підготовленої та виданої Української конфедерацією журналістів до 25-річниці Чорнобильської катастрофи і 20-річчя створення Міністерства екології та природних ресурсів України.

* Прес-сніданок з Оленою Бєлан, головним економістом інвестиційної компанії Dragon Capital, на тему: "Реформи українського уряду: оцінюємо досягнуті результати і перспективи". Під час зустрічі Олена Бєлан проведе презентацію свого нового звіту, у якому дана кількісна оцінка реформ, проведених українською владою за останній рік. Використовуючи в якості бази порівняння ключові світові рейтинги інвестиційної привабливості, експерт проаналізувала прогрес, досягнутий Україною на сьогоднішній день, і оцінила можливий масштаб майбутніх реформ у період до 2014 року.

* На порталі liga.net відбудеться інтернет-конференція міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського на тему: «Стан навколишнього середовища: це стосується кожного».

* Круглий стіл на тему: «Україна-Росія: перша річниця Харківських угод. Нові тренди». Організатори - ІА «ГолосUA» та інтернет-видання «Хвиля». Зокрема, мова піде про те, що змінилося в українсько-російських взаєминах за минулий рік і про перспективи їх розвитку. Учасники: Костянтин Матвієнко, експерт консалтингової корпорації «Гардарика»; Володимир Корнілов, директор української філії Інституту країн СНД; Віктор Буток, економіст. Модератор - директор центру політичного аналізу «Стратагема» Юрій Романенко.

* Відбудеться спільне розширене засідання п`яти Всеукраїнських профспілок бюджетної сфери, на яку запрошені Прем`єр-міністр України М. Азаров і профільні міністри. Питання: чому медику, працівникові культури та соціального захисту вчителю, викладачу вищої школи не доплачують щомісяця від 300 до 1500 грн. заробітної плати, а отже, штучно занижують і його майбутню пенсію? Чому працівників бюджетної сфери змушують йти у відпустки за свій рахунок, «оптимізують» їх чисельність лише шляхом закриття шкіл і лікарень? Чи буде в цьому році використаний в інтересах людини праці додатковий ресурс Держбюджету в 20 млрд. грн. та ін.

* Прес-конференція на тему: "ТОП-100. Кращі топ-менеджери України" за результатами чергового рейтингового дослідження видавництва "Економіка" і журналу "ТОП-100. Рейтинг кращих компаній України". Учасники: головний редактор журналу "ТОП-100" Василь Поворозник; ген.директор видавництва "Економіка" Евелін Бучацький. Запрошені: президент компанії "Інком" Олександр Федченко; голова правління "ІНГО Україна" Ігор Гордієнко; президент компанії "Кінто" Сергій Оксанич, президент концерну "Галнафтогаз" Віталій Антонов; ген.директор "МЕТІНВЕСТ" Ігор Сирий; голова правління "Укрсоцбанк" Борис Тимонькін, президент "Київстар" Ігор Литовченко; генеральний директор "ДТЕК" Максим Тимченко.

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