Курс НБУ на 18.04.11

Офіційний курс НБУ на 18.04.11100 USD - 796.7200 (15 квітня - 796.7200)100 EUR - 1151.2604 (15 квітня - 1147.3565)10 RUR - 2.8231 (15 квітня - 2.8264)Облікові курси банківських металів на 18.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-117317.02 (15 квітня-116121.94)961 XAG 10 Срібло-3394.82 (15 квітня-3240.26)962XPT10Платина-142612.88(15 квітня-142134.85)964XPD10Паладій-61267.77 (15 квітня-61427.11)

Офіційний курс НБУ на 18.04.11 100 USD - 796.7200 (15 квітня - 796.7200) 100 EUR - 1151.2604 (15 квітня - 1147.3565) 10 RUR - 2.8231 (15 квітня - 2.8264) Облікові курси банківських металів на 18.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-117317.02 (15 квітня-116121.94) 961 XAG 10 Срібло-3394.82 (15 квітня-3240.26) 962XPT10Платина-142612.88(15 квітня-142134.85) 964XPD10Паладій-61267.77 (15 квітня-61427.11)

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