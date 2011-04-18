Янукович сьогодні проведе зустріч із Баррозу

У понеділок, 18 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00 в Адміністрації Президента України.

Після цього відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням Президента України та Президента Європейської Комісії.

Також В.ЯНУКОВИЧ та Ж.БАРРОЗУ поспілкуються з представниками засобів масової інформації.