Депутати наполягають на денонсації "харківських угод”

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягатиме на денонсації “харківських угод” між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, нині виповнюється рік з дня підписання цих угод, однак досі не видно конкретних результатів їх реалізації.

Він також зауважив, що натомість у Верховній Раді була створена Тимчасова слідча комісія, яка перекладає всю провину за підняття цін на газ на попередній уряд.

«Але ж ви бачите, що після підписання “харківських угод” та їх ратифікації Україна бездоганно виконує свою половину зобов’язань. Флот себе прекрасно почуває в Криму, прекрасно почувають російські компанії, російська мова. З іншого боку ми не бачимо на 100 доларів здешевлення газу порівняно з європейською ціною, ми не бачимо застабілізованих тарифів, ми не бачимо 41 млрд. інвестицій, які мають бути, ми не бачимо покращення відносин з Російською Федерацією», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

За словами лідера фракції "БЮТ-Батьківщина", сьогодні спостерігається лише зростання цін на всі комунальні послуги. У зв’язку з цим, додав І.КИРИЛЕНКО, "БЮТ-Батьківщина" вимагатиме створення Тимчасової слідчої комісії, яка проаналізує хід виконання “харківських угод”.

«Якщо наслідком роботи цієї комісії ми і далі будемо бачити невиконання угод, то ми будемо наполягати на скасуванні цих угод. Україна виконує бездоганно свої зобов’язання, а російська сторона їх не виконує», - сказав він.

Нагадаємо, у квітні 2010 року Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку в ціні російського газу для України протягом десяти років.

Між тим, Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що денонсація “харківських угод” за нинішніх обставин є нереальною. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи відповідну ініціативу фракції «БЮТ-Батьківщина».

За словами голови ВР, постановка цього питання є нічим іншим, як намаганням перехопити політичну ініціативу. «За яких умов гіпотетично можна уявити ухвалення відповідного рішення? Я думаю, за умов, коли буде ухвалена нова газова угода і тоді автоматично втратить силу чинна газова угода», - сказав він.

В той же час, наголосив В.ЛИТВИН, треба провести чіткі розрахунки нинішньої ціни на газ та можливої ціни. «Але якщо остаточно сказати, то на сьогоднішній день без нових переговорів, без доброї волі і без прийняття відповідного рішення денонсація “харківських угод” – це просто нереально», - додав він.